《駐滬專電》瑞銀曹海峰：現階段券商行業增長潛能仍較強

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》瑞銀證券非銀金融行業分析師曹海峰今日

在瑞銀媒體見面會上表示，「國九條」發布後，市場較為關注的是嚴監管、ＩＰＯ門檻、公募的

降費等內容，而一些正面的部分被忽視了，比如說支持財富管理的發展、支持權益基金、ＥＴＦ

、企業年金、個人養老金的發展。

曹海峰認為，雖然ＩＰＯ收緊導致券商的ＩＰＯ業務收入下降，但券商的財富管理、資管、

衍生品業務收入增長潛力更大。他指出，當前ＩＰＯ業務收入佔整體業務收入的２％、３％左右

，但資管業務在行業內佔收入比重達到１０％左右，只要增長２０％，哪怕ＩＰＯ砍成零也可以

彌補增長。因此，現階段券商行業增長潛能仍較強。

此外，「國九條」還明確提出通過併購重組的方式來提升頭部券商的競爭力，要在五年左右

會形成十家左右的優質頭部機構，以及在２０３５年之前形成兩到三家有國際競爭力的頭部機構

。

曹海峰預計，未來券商併購重組的速度會加快。一些中等規模的券商會通過併購步入到頭部

券商的行列，而對於頭部券商的重組併購會有一些政策支持或者由監管牽頭來做。

在這樣的競爭格局中，有三類券商會脫穎而出，一是傳統龍頭券商；二是銀行系券商，通過

併購重組做大；三是互聯網券商，通過低價獲客，通過很多業務線條不斷地變現，也可以有很高

增長。

