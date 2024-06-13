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AH股新聞

13/06/2024 15:29

《駐滬專電》瑞銀曹海峰：現階段券商行業增長潛能仍較強

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》瑞銀證券非銀金融行業分析師曹海峰今日
在瑞銀媒體見面會上表示，「國九條」發布後，市場較為關注的是嚴監管、ＩＰＯ門檻、公募的
降費等內容，而一些正面的部分被忽視了，比如說支持財富管理的發展、支持權益基金、ＥＴＦ
、企業年金、個人養老金的發展。
　　曹海峰認為，雖然ＩＰＯ收緊導致券商的ＩＰＯ業務收入下降，但券商的財富管理、資管、
衍生品業務收入增長潛力更大。他指出，當前ＩＰＯ業務收入佔整體業務收入的２％、３％左右
，但資管業務在行業內佔收入比重達到１０％左右，只要增長２０％，哪怕ＩＰＯ砍成零也可以
彌補增長。因此，現階段券商行業增長潛能仍較強。
　　此外，「國九條」還明確提出通過併購重組的方式來提升頭部券商的競爭力，要在五年左右
會形成十家左右的優質頭部機構，以及在２０３５年之前形成兩到三家有國際競爭力的頭部機構

　　曹海峰預計，未來券商併購重組的速度會加快。一些中等規模的券商會通過併購步入到頭部
券商的行列，而對於頭部券商的重組併購會有一些政策支持或者由監管牽頭來做。
　　在這樣的競爭格局中，有三類券商會脫穎而出，一是傳統龍頭券商；二是銀行系券商，通過
併購重組做大；三是互聯網券商，通過低價獲客，通過很多業務線條不斷地變現，也可以有很高
增長。

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