《駐滬專電》陳吉寧調研華勤技術、縱目科技

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市委書記陳吉寧昨日前往上海民企華

勤技術（滬：６０３２９６）、縱目科技調研，主持召開座談會聽取企業意見建議，現場推動發

展對接、服務對接。

華勤技術是國內消費電子代工龍頭，為智能硬件品牌廠商提供產品研發、設計及生產等服務

，２０２２年其前５大客戶分別為三星、聯想、華碩、中郵通信和小米。

陳吉寧指出，推動科技創新、發展新質生產力、發揮龍頭帶動作用，必須進一步強化高端產

業引領功能，加快推進新型工業化，歸根到底要培育壯大一批具有競爭力的優秀企業。希望華勤

抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，保持戰略敏捷，加快優化在滬研發生產布局，加快發展高

端製造、先進製造，打造智能製造領域的標桿工廠。

縱目科技深耕自動駕駛十多年，擁有先進的自動駕駛技術，具備包括自動駕駛域控制器和多

種傳感器的設計製造能力，在中國市場上服務超過５０餘款量產車型。縱目科技正在尋求於港交

所上市，此前曾嘗試科創板ＩＰＯ，最終撤回申請。

陳吉寧說，自動駕駛是智能網聯汽車發展的關鍵一環，面臨重大機遇。要保持戰略定力，深

化發展定位，明晰發展路徑，把企業自身發展與上海產業主攻方向更好結合起來，加強與行業企

業的合作對接，加快關鍵核心技術突破，積極參與相關試點應用，更好投身上海自動駕駛產業發

展。

