  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

13/06/2024 15:29

《駐滬專電》陳吉寧調研華勤技術、縱目科技

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市委書記陳吉寧昨日前往上海民企華
勤技術（滬：６０３２９６）、縱目科技調研，主持召開座談會聽取企業意見建議，現場推動發
展對接、服務對接。
　　華勤技術是國內消費電子代工龍頭，為智能硬件品牌廠商提供產品研發、設計及生產等服務
，２０２２年其前５大客戶分別為三星、聯想、華碩、中郵通信和小米。
　　陳吉寧指出，推動科技創新、發展新質生產力、發揮龍頭帶動作用，必須進一步強化高端產
業引領功能，加快推進新型工業化，歸根到底要培育壯大一批具有競爭力的優秀企業。希望華勤
抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，保持戰略敏捷，加快優化在滬研發生產布局，加快發展高
端製造、先進製造，打造智能製造領域的標桿工廠。
　　縱目科技深耕自動駕駛十多年，擁有先進的自動駕駛技術，具備包括自動駕駛域控制器和多
種傳感器的設計製造能力，在中國市場上服務超過５０餘款量產車型。縱目科技正在尋求於港交
所上市，此前曾嘗試科創板ＩＰＯ，最終撤回申請。
　　陳吉寧說，自動駕駛是智能網聯汽車發展的關鍵一環，面臨重大機遇。要保持戰略定力，深
化發展定位，明晰發展路徑，把企業自身發展與上海產業主攻方向更好結合起來，加強與行業企
業的合作對接，加快關鍵核心技術突破，積極參與相關試點應用，更好投身上海自動駕駛產業發
展。

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

「超級選舉年」中，與中國有關的兩場選舉

11/06/2024 14:04

大國博弈

hot talk 1點鐘｜港股下半年投資部署 | 金價上周曾...

11/06/2024 12:09

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金