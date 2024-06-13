《新股上市》安永：上半年本港新股集資額跌３２％，全球排第十位

《經濟通通訊社１３日專訊》安永大中華區發布《中國內地和香港ＩＰＯ市場》報告，安永

亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，上半年全球ＩＰＯ活動持續放緩，共有５３２家企業上市，集

資５１７億美元，ＩＰＯ宗數和集資額分別按年下降１５％和１７％。



＊紐交所集資額居首，香港排第十位＊



安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，今年上半年主要證券交易所籌資額排名依次序為紐約

證券交易所、納斯達克證券交易所、印度國家和孟買證券交易所，而香港上半年排名第１０位。

ＩＰＯ宗數方面，主要證券交易所排名依次序為印度國家和孟買證券交易所、納斯達克證券交易

所、東京證券交易所，而香港交易所排名第四。

全球ＩＰＯ集資額前兩位來自美國市場的紐約證券交易所及納斯達克證券交易所，合共集資

約１７９億美元。印度市場的ＩＰＯ宗數大幅超越全球，達１４１宗，ＩＰＯ數量位列第二位的

納斯達克證券交易所則為５３宗。在全球前十大ＩＰＯ中，大部分於美國上市，以零售和消費品

以及科技行業為主。



＊上半年香港ＩＰＯ宗數及集資額跌３％及３２％



安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯指出，今年上半年香港市場預計共有２８家公司首發上

市，集資額１２１億港元，按年分別下降３％和３２％。第二季ＩＰＯ宗數和集資額按季上升

３３％和５２％。

他又指，香港平均籌資規模歷史低位，但縮量發行狀況有所好轉，２０２４上半年，ＩＰＯ

平均籌資額為４﹒３１億港元，按年下降３０％，ＩＰＯ規模進一步下降。另外，２０２４年上

半年有９２％的主板上市企業錄得超額認購，按年增加６個百分點。就具體行業來看，科技企業

ＩＰＯ宗數及集資額均列首位。



＊上半年Ａ股ＩＰＯ宗數及集資額跌７５％及８４％＊



蔡偉榮表示，今年上半年Ａ股市場預計共有４４家公司首發上市，集資３２９億人民幣，

ＩＰＯ宗數及集資額按年分別下降７５％及８４％。資本市場監管政策持續加碼，企業上市門檻

提高，Ａ股ＩＰＯ排隊企業數量自２０２３年底的７６７家，下降至２０２４年６月１０日的

５２６家。他表示，ＩＰＯ門檻的提高，有助於篩選出更具競爭力和成長潛力的企業進入市場。

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