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AH股新聞

13/06/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：歐盟加關稅，商務部稱堅定捍權益

　　《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平向聯合國貿發會成立６０周年發視頻致辭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１２日向聯合國貿易和發展會議成立６０周年慶祝活動開幕式發表視頻致辭並表
示，中國將積極擴大從其他發展中國家的進口，加強貿易、投資、發展合作，助力落實聯合國
２０３０年可持續發展議程。
　
保障性住房再貸款落地進程加快
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１２日在山東省濟南市召開保障性住房再貸款工作推進會，調研推廣前期租賃住房貸款支持
計劃試點經驗，部署保障性住房再貸款推進工作。人行行長潘功勝在會上透露，近日，人行將和
金融監管總局盡快發布保障性住房再貸款的具體實施規定，明確監管政策和操作流程。
　
５月ＣＰＩ同比上漲０﹒３％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局１２日發布數據顯示，５月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，漲
幅與上月相同；環比下降０﹒１％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，５月消費市場運
行總體平穩，全國ＣＰＩ環比季節性下降，同比漲幅與上月相同。
　
　
《上海證券報》
　
習近平向聯合國貿發會成立６０周年發視頻致辭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１２日向聯合國貿易和發展會議成立６０周年慶祝活動開幕式發表視頻致辭並表
示，中國將積極擴大從其他發展中國家的進口，加強貿易、投資、發展合作，助力落實聯合國
２０３０年可持續發展議程。
　
人行部署三千億元保障性住房再貸款推進工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行１２日在濟南市召開保障性住房再貸款工作推進會，調研推廣前期租賃住房貸款支持計
劃試點經驗，部署３０００億元人民幣保障性住房再貸款推進工作。
　
商務部稱堅定捍衛中國企業合法權益
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人１２日表示，中方注意到，歐盟委員會１２日發布關於對華電動汽車反補貼調
查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。中方對此高度關切、強烈不滿，
中國產業界對此深感失望、堅決反對。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措
施，堅定捍衛中國企業的合法權益。
　
　
《證券時報》
　
人行召開保障性住房再貸款工作推進會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１２日在山東省濟南市召開保障性住房再貸款工作推進會，調研推廣前期租賃住房貸款支持
計劃試點經驗，部署保障性住房再貸款推進工作。人行行長潘功勝出席會議並指出，實施保障性
住房再貸款要堅持市場化運營，確保合理定價。
　
歐盟公布擬對自中國進口電動汽車加徵關稅
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
歐盟委員會１２日發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵
收最高３８﹒１％的臨時反補貼稅。商務部新聞發言人回應稱，歐方裁決披露中的認定缺乏事實
和法律基礎。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的
合法權益。
　
中證協修改券商債券業務執業質量評價辦法
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證協１２日發布修改後的《證券公司債券業務執業質量評價辦法》，對證券公司開展公司（企
業）債券承銷與受託管理業務的內控管理、執業質量與服務能力等情況進行評價，促進證券公司
履職盡責，提升債券業務執業質量，提高債券市場服務實體經濟能力。（ｌｃ）

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