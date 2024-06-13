《鍾之日記》美息難料，魚缸沉悶

《鍾之日記》６月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國５月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升３﹒３％，低於市場預期與前值的３﹒４％。美

聯儲昨日（１２日）宣布維持利率不變，雖然調整後的點陣圖預測今年僅降息一次，但聯儲稱通

脹已經取得進展，納指及標普５００指數連續第二日創出新高。恒指今早高開過百點後，早段走

勢反覆，萬八點一度失守，低見１７９７１。尾段重拾升軌，恒指收報１８１１２，升１７４點

或升１％，主板成交逾１０７３億元，成交金額創兩周低，亦是兩周內首次低於１１００億元。



＊滬科創板逆市升，開戶門檻傳降＊



滬深股市今早窄幅高開，惟盤中有色、基建、地產等板塊集體下行，半導體板塊支撐，滬綜

指收市仍倒跌０﹒２８％，報３０２８﹒９２點，全日振幅只有０﹒５８％，至於深成指跌

０﹒６９％，創業板指軟０﹒０９％。市場傳出上海科創板開戶門檻將由５０萬元人民幣降至

１０萬元人民幣，科創板表現強勢，科創５０指數逆市收升０﹒５％。

交投狀況低位反彈，兩市全日成交７５２５億元人民幣，回歸七千億之上，按日增加

８﹒７％。



＊關稅稅率低預期，比亞迪飆至今年高＊



歐盟宣布從７月４日起對自中國電動車徵收臨時反補貼稅，即在現時１０％的進口稅率上，

再額外加徵１７﹒４至３８﹒１％不等的關稅。消息一出，引發國內多部門、官媒及產業界強烈

反對及譴責，甚至部分歐盟成員國也表示不支持。原本以為上市汽車製造商股價或受挫下調，結

果一眾車企股夠「爭氣」，紛紛走高。

其中，比亞迪（０１２１１）將被徵收的額外關稅為１７﹒４％，相比其他同行如吉利

（００１７５）的２０％、上汽集團的３８﹒１％為低。花旗認為比亞迪這一低於競爭對手的稅

率水平，將助其在歐盟實現份額增長，預計比亞迪對歐盟出口量將佔今財年目標的四分一至三分

一。

彭博亦引述分析員稱，新關稅目標主要是純電動汽車，料中國製混合動力汽車將加快進入歐

洲市場，這對比亞迪、富豪汽車等品牌來說可能是正面因素。另外，分析指比亞迪本身較同行具

成本優勢，額外關稅影響或可控。

比亞迪今日高開３％後升幅擴大，盤中達２３９﹒４元創今年高。其他車股亦未見受影響，

理想汽車（０２０１５）升約２％，蔚來（０９８６６）升１﹒３％，吉利汽車升約１﹒７％；

惟小鵬汽車（０９８６８）跌１﹒５％。



＊ＡＩ製藥第一股上市首日，晶泰科技一手賺５２０＊



本港首隻透過《上市規則》第１８Ｃ章上市的特專科技新股晶泰科技（０２２２８）今日於

主板掛牌，發售價５﹒２８元比招股價下限高約５％，香港公開發售部分超額認購約

１０２﹒３５倍。晶泰科技盤中曾低見５﹒３１元逼近發售價，不過收市時仍報５﹒８元，較招

股價５﹒２８元高出９﹒８％，不考慮交易費用每手帳面賺５２０元。

「ＡＩ製藥第一股」晶泰科技聯合創始人兼主席溫書豪在上市儀式致辭表示，公司獲得８家

知名機構的基石投資，更有約８０家全球投資者參與錨定投資，其中不乏超大規模的歐美大長線

及對沖基金，證明企業只要紮實做好科技，便能吸引全球投資者。

香港財政司司長陳茂波出席晶泰科技上市儀式時表示，本港引入１８Ｃ上市機制，是考慮到

要支持擁有硬科技的企業來港進行融資，充分考慮到相關企業不同發展階段特殊需要，企業商業

化與否均可提供融資渠道，讓其創新理念得以實踐。港交所（００３８８）全日價升０﹒５％，

報２６４元。



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