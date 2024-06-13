【提振內房】人行推進３千億保障住房再貸款，支持國企收購存量房

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行１２日在濟南市召開保障性住房再貸款工作推進會，

調研推廣前期租賃住房貸款支持計劃試點經驗，部署保障性住房再貸款推進工作。

此前，人行設立了３０００億元（人民幣．下同）保障性住房再貸款，鼓勵金融機構支持地

方國企以合理價格收購已建成存量商品房用作保障性住房配售或租賃。

人行行長潘功勝在會上透露，近期，人行、金融監管總局將盡快發布具體的實施細則，明確

監管政策和操作流程。



＊３０００億再貸款額度，可帶動貸款量約５０００億＊



潘功勝表示，３０００億元再貸款額度，可以帶動的貸款量約５０００億元。近期有意願參

與保障性住房再貸款的城市，可重點開展六方面工作，一是加強統籌協調，建立工作機制；二是

確定一至兩家具有較強專業化運營能力的地方國企作為收購主體；三是建立項目篩選，購買和分

類環節，嚴格規範化運營；四是在地方權限內安排適當的財稅政策支持；五是動態掌控保障性住

房配售和配租的需求，指導收購主體市場化選擇收購對象和合作銀行；六是加強對收購主體貸款

資金和房企出售所得資金的用途監管，督促其遵循法律規定和協議約定。



＊保障性住房再貸款支持要做到四個精準＊



人行貨幣政策司司長鄒瀾亦在會上表示，從保障性住房再貸款的支持領域看，要做到四個精

準。即收購主體精準，一個城市政府選定不超過兩家地方國有企業作為收購主體，選擇的國企及

所屬集團不得為政府融資平台，且符合商業銀行授信要求；收購對象精準，收購對象嚴格限定為

房企已建成未出售商品房，對不同所有制房地產企業一視同仁，資產負債和法律關係清晰，嚴格

把握所收購商品房戶型、面積標準；收購用途精準，收購的商品房定向用於保障性住房，需符合

國務院關於規劃建設保障性住房的指導意見要求；資金用途精準，地方國有企業獲得的貸款資金

要單列帳戶、單獨核算、專款專用、封閉管理。（ｌｃ）

