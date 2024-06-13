【歐盟加稅】上汽集團不配合歐盟調查，遭加徵關稅３８﹒１％最高

《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟委員會周三（１２日）宣布，計劃從７月４日起對中國產

純電動汽車加徵臨時反補貼關稅。

在公布政策之前，歐盟對三家中國企業開展了歷時數月的抽樣調查。歐盟委員會表示，上汽

集團（滬：６００１０４）因不配合調查，其所面臨加徵關稅的稅率最高，達３８﹒１％；吉利

汽車（００１７５）和比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）被加徵稅率將分別為２０％

和１７﹒４％。

歐委會還宣布，對其他未被抽樣但配合調查的企業，統一按照加權平均稅率２１％徵收關稅

；針對不配合調查企業，加徵稅率為３８﹒１％。

歐盟乘用車正常關稅稅率為１０％，這意味著上汽集團和其他不配合調查的企業面臨的關稅

稅率增至４８﹒１％，其他企業的關稅稅率則在２７﹒４％至３１％之間。



＊特斯拉提出申請，或單獨計算關稅徵收＊



對於配合調查的合作企業，歐盟委員會列出名單，包括大部分中國企業，以及寶馬、特斯拉

和雷諾等在中國生產、出口歐洲的跨國企業。歐盟委員會稱，特斯拉提出了申請，可能會在最終

階段按照單獨計算的關稅徵收。



＊上汽未配合調查，去年歐洲出口汽車近３０萬輛最多＊



據《財新》引述不願具名的行業人士稱，上汽集團加徵關稅稅率與不配合調查企業相同，這

意味著歐盟委員會認定上汽集團未配合調查，這名人士還指出，歐委會要求中國企業提供的很多

信息屬於商業機密範疇。分析指，上汽集團受到特別對待，或許是由於其出口歐洲的汽車數量最

多，上汽去年總共向歐洲出口汽車接近３０萬輛。



＊中國對歐出口電動車勢減，今年首４月已跌８％＊



２０２３年１０月，歐盟委員會對中國產電動汽車正式啟動反補貼調查，調查預計不超過

１３個月。在調查啟動９個月內，歐盟委員會有權採取臨時救濟措施，即加徵臨時關稅。歐盟委

員會正在尋求將其變成正式關稅。

歐盟認為，中國生產的電動汽車從政府提供的補貼中獲益，導致產品價格在市場上更具競爭

力；隨著中國電動汽車大舉出口歐洲，市場份額不斷提升，歐盟汽車工業企業受到損害。歐盟報

告指，中國電動汽車價格比歐盟類似產品低２０％。中國低價電動汽車反映出中國的電池供應和

產能可能已經過剩。

歐洲是中國電動汽車最重要的出口目的地市場，額外加徵臨時關稅短期內將產生明顯衝擊。

根據海關數據，２０２３年中國向歐盟出口純電動乘用車４８﹒２萬輛（含二手車），佔電動汽

車出口總量的４５﹒１％。如果按統一加徵２１％關稅計算，短期內中國電動汽車歐洲出口數量

會下滑三成。

實際上，自從歐盟啟動反補貼調查以及加強海關登記以來，中國向歐洲出口純電動乘用車數

量已經開始下滑，２０２４年前四個月同比跌幅達８％。

目前中國進口汽車關稅稅率為１５％。一些國內人士建議，對發動機排量在２﹒５升以上的

進口車加徵２５％的關稅。２０２３年中國進口這類汽車共有２５萬輛。中國如果頒布加稅措施

，將對從歐洲和美國進口的豪華品牌車型造成衝擊。目前尚不清楚中國會採取何種反擊措施。

（ｃｔ）

