【歐盟加稅】成員國意見分歧，德國汽車業籲開放市場

《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟周三（１２日）宣布對中國進口電動車加徵額外臨時關稅
，在現時１０％的進口稅上，再額外徵收最多３８﹒１％關稅。歐盟執委會表示，如果雙方不能
得出有效解決方案，臨時關稅將在７月４日執行。歐盟２７個成員國貿易部長，須在１１月２日
前就新關稅進行表決，至少要有１１個成員國反對，才能阻止有關決定。
＊德國、瑞典、匈牙利、捷克等反對加徵關稅＊
法國、意大利及西班牙堅持要徵收懲罰性關稅，以保護本國汽車製造商免受低價競爭。德國
、瑞典、匈牙利、捷克等則表示反對。德國聯邦交通部長維辛警告，懲罰性關稅將打擊德國汽車
企業，並認為歐洲的電動汽車須通過競爭、開放市場和歐盟內更好條件實現價格下降，而不是通
過貿易戰和封閉市場。中國是德國汽車製造商的重要市場，業內人士警告，新關稅或引發中方報
復。
多間汽車企業都表示反對，在華銷量佔總交付量３６％的平治汽車董事會主席康林松呼籲開
放市場，指德國作為出口國，不需要貿易壁壘，確信取消限制、擴大公平自由貿易可帶來更多經
濟增長。福士汽車認為，有關決定的負面影響，超過了對歐洲、尤其是德國汽車業的任何潛在好
處。
寶馬集團（ＢＭＷ）董事長齊普策認為歐盟加徵關稅是錯誤的決策，認為會阻礙歐洲車企的
發展，同時也會損害歐洲自身利益。
＊市場憂慮中方反制，中歐貿易情況惡化＊
中方多部門批評歐方作法違背市場經濟原則，警告將採取一切措施維護自身權益，敦促歐盟
立即糾正錯誤做法，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。
歐洲經濟分析師及包括空中巴士在內的其他界別企業，也憂慮此舉引發中國反制、進而影響
在華業務。空中巴士發言人表示，不評論歐盟的舉措，但擔心兩地貿易緊張局面，對全球貿易環
境帶來新的衝擊。
Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ歐洲經濟師Ａｎｄｒｅｗ Ｋｅｎｎｉｎｇｈａｍ表
示，加徵關稅的做法改變了歐盟一貫的對華貿易政策，歐盟過往並未試過為單一行業採取加徵關
稅措施。汽車業研究公司ＲＨＯ Ｍｏｔｉｏｎ主管Ｗｉｌｌ Ｒｏｂｅｒｔｓ認為，相信中國
車廠可承受有關關稅，問題在於中國如何反制，並可能導致中歐貿易情況惡化。（ｒｙ）
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