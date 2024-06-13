《中國要聞》李強與盧克森會談，將把新西蘭納入免簽範圍

《經濟通通訊社１３日專訊》當地時間６月１３日下午，中國國務院總理李強在惠靈頓總督

府同新西蘭總理盧克森舉行會談。李強表示，中新發展對彼此是機遇而不是挑戰，兩國要繼續做

互尊互信、互利互惠、互學互鑒、團結協作的夥伴。中方願同新方持續擴大貿易規模，深挖數字

經濟、綠色經濟、新能源汽車、創意產業等領域合作潛力，共同推動區域經濟合作。中方歡迎更

多新方企業來華投資。



＊兩國將深化農業、創意產業等領域合作＊



李強說，中方將把新西蘭納入單方面免簽國家範圍，希望新方為中國公民赴新提供更多便利

。中新都是多邊主義的堅定支持者，都支持自由貿易和建設開放型世界經濟，雙方要加強在多邊

領域溝通協調，推動各方同舟共濟、合作共贏。

盧克森表示，新方願同中方加強高層及各級別溝通對話，進一步深化農業、食品、創意產業

、環境保護等領域合作。新方願同中方加強執法合作，在亞太經合組織等多邊框架下加強協調配

合，攜手應對氣候變化等全球性問題。

兩國總理一致認為，中新關係取得了令人滿意的發展成就。兩國同意啟動服務貿易負面清單

談判。會談後，兩國總理共同見證簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸華、科技、專利審查、

候鳥保護等領域雙邊合作文件，並共同會見記者。雙方發表中新總理會晤聯合成果聲明。

（ｒｙ）

