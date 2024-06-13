《汽車新勢力》廣汽埃安稱解約應屆生僅個位數，將追究造謠者責任

《經濟通通訊社１３日專訊》近日網上流傳一則廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）

旗下新能源品牌埃安解聘應屆畢業生的電郵截圖，圖中顯示，廣汽埃安人力資源部門對該畢業生

表示，根據公司應屆生招聘政策的調整，對簽訂的三方協議╱雙方協議進行解約，公司將按照約

定支付５０００元人民幣的違約金。

廣汽埃安方面對《每日經濟新聞》表示，廣汽埃安已招聘及錄用１１８名２０２４屆應屆大

學生，並已於近日安排分批入職，不過因為企業內部部門和用人需求調整，對個別崗位的招聘需

求微調，調整範圍僅涉及個位數，屬於年度正常調整，人事會按照協議規定合理合法進行賠償，

妥善處理。

另外此前有傳廣汽埃安擬裁員２０％，廣汽埃安方面稱這是不實消息，強調埃安和旗下品牌

昊鉑近期都在招聘研發、市場、公關部門人員，廣汽埃安多地工廠即將投產，埃安和昊鉑年內亦

會推出多款全新車型，這些項目都需要大量的人員。

廣汽埃安昨晚通過官方微博發表聲明稱，近期，網絡平台出現部分關於廣汽埃安「裁員」、

「密集與應屆生解約」等不實信息與惡意謠言，引發市場曲解，影響企業聲譽。公司已向公安機

關正式報案，將對造謠者依法追究法律責任。（ｅｙ）

