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AH股新聞

13/06/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指高開０﹒０２％，歐盟對中國電動車祭關稅大棒

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟公布對中國電動車加徵關稅，並警告不配合調查的車企將
被徵收逼近五成的關稅，恐引發中歐之間的貿易戰。聯儲會維持利率不變，調整後的點陣圖預測
預期今年僅降息一次，但美國ＣＰＩ數據疲軟支持貨幣政策寬鬆取向。滬深股市今早窄幅高開，
滬綜指高開０﹒０２％，報３０３８﹒０９點，深成指高開０﹒１２％，創業板指高開
０﹒３８％。
　　歐盟周三（１２日）宣布，從７月４日起對中國產純電動汽車加徵臨時反補貼關稅，即在現
時１０％的進口稅上，再額外徵收稅率介乎１７﹒４％至３８﹒１％不等的關稅，這意味著中國
電動車面對的關稅稅率至少達２７﹒４％，若不配合調查則可面對高達４８﹒１％的高昂稅率。
比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）因配合調查，僅被加徵最低一檔的關稅，比亞迪Ａ
今早顯著高開，至於對歐出口最多電動車的上汽（滬：６００１０４）因拒絕對歐盟提供資料，
被加徵最高一檔的關稅，股價下跌。
　　至於特斯拉稱其從中國得到的政府補貼較少，希望歐盟對其電動汽車加徵的關稅稅率低於其
他中國車企，因此要求接受單獨的關稅調查。歐盟委員會發言人表示，其他中國車企也可以在今
年晚些時候要求進行單獨調查，以避免被進一步加徵關稅。
　　人民銀行召開保障性住房再貸款工作推進會，調研推廣前期租賃住房貸款支持計劃試點經驗
，部署保障性住房再貸款推進工作。人行行長潘功勝透露，人行、金融監管總局將盡快發布具體
的實施細則，明確監管政策和操作流程。
　　人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，全日零投放零回籠。（ｅｙ）

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