《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒３％，比亞迪獲歐最低一檔徵稅股價漲

《經濟通通訊社１３日專訊》美聯儲維持利率不變，調整後的點陣圖預測預期今年僅降息一

次，但美國ＣＰＩ數據疲軟支持貨幣政策寬鬆取向。滬深股市今早窄幅高開，惟盤中有色、基建

、地產等板塊集體下行，帶動滬綜指半日轉跌０﹒３％收市，報３０２８﹒２８點，深成指跌

０﹒４％，創業板指逆升０﹒３７％。

成交低位反彈，兩市半日成交４６２７億元（人民幣．下同），較昨日同時段水平反彈

７﹒９％。



＊上汽集團挫２％，在歐面臨近五成關稅＊



歐盟委員會宣布將向中國電動車加徵關稅，其中對比亞迪（深：００２５９４）加徵

１７﹒４％關稅，稅率顯著低於其他同行令市場驚。花旗認為，比亞迪這一低於其他競爭對手的

稅率，有助其在歐盟實現份額增長。比亞迪Ａ半日大升５﹒１％，報２５５﹒３３元。

至於對歐出口最多電動車、聲稱拒交敏感商業資料的上汽集團（滬：６００１０４）被歐委

會加徵最高一檔的關稅，令其面對的總關稅稅率高達４８﹒１％。新關稅措施恐嚴重影響該企汽

車對歐出口，上汽集團股價挫２％，報１３﹒９元。

其他車企表現個別，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒６％，賽力斯

（滬：６０１１２７）升１％，長安汽車（深：０００６２５）揚０﹒２％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升不足０﹒１％。



＊安通控股鯨吞同系業務，股價急漲停＊



央企招商局集團啟動航運業務重組，安通控股（滬：６００１７９）擬通過向招商輪船

（滬：６０１８７２）發行股份的形式，購買後者持有的中外運集運１００％股權和招商滾裝

７０％股權。招商輪船表示，此次交易以分拆子公司重組上市為目的，交易完成後其將控股安通

控股，招商局集團成為安通控股的實際控制人，但事實上招商局集團已經通過一家合夥企業控股

安通控股。

安通控股急漲停，報２﹒３２元，錄得近百萬張封單，至於招商輪船則跌２﹒１％，報

８﹒５５元。

（ｅｙ）

