《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２８％成交稍反彈，歐盟加稅汽車股分化

《經濟通通訊社１３日報道》美聯儲維持利率不變，調整後的點陣圖預測今年僅降息一次，

但美國ＣＰＩ數據疲軟支持貨幣政策寬鬆取向。滬深股市今早窄幅高開，惟盤中有色、基建、地

產等板塊集體下行，半導體板塊支撐，滬綜指收市仍倒跌０﹒２８％，報３０２８﹒９２點，全

日振幅只有０﹒５８％，至於深成指跌０﹒６９％，創業板指軟０﹒０９％。市場傳出上海科創

板開戶門檻將由５０萬元（人民幣．下同）降至１０萬元，科創板表現強勢，科創５０指數逆市

收升０﹒５％。

交投狀況低位反彈，兩市全日成交７５２５億元，回歸七千億之上，按日增加８﹒７％。



＊比亞迪升４％，在歐加徵稅率低於同行＊



歐盟委員會宣布將向中國電動車加徵關稅，其中對比亞迪（深：００２５９４）加徵

１７﹒４％關稅，稅率顯著低於其他同行令市場驚喜。花旗認為，比亞迪這一低於其他競爭對手

的稅率，有助其在歐盟實現份額增長。比亞迪Ａ全日急升４﹒２％，報２５２﹒９９元。

至於對歐出口最多電動車、聲稱拒交敏感商業資料的上汽集團（滬：６００１０４）則被歐

委會加徵最高一檔的關稅，令其面對的總關稅稅率高達４８﹒１％。新關稅措施恐嚴重影響該企

汽車對歐出口，上汽集團股價全日跌１﹒６％，報１３﹒９７元。

其他車企表現個別，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒３％，賽力斯

（滬：６０１１２７）升０﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升０﹒４％，長安汽車

（深：０００６２５）軟０﹒１％。



＊地產股集體跌，人行會議未獻新猷＊



央企招商局集團啟動航運業務重組，安通控股（滬：６００１７９）擬通過向招商輪船

（滬：６０１８７２）發行股份的形式，購買後者持有的中外運集運１００％股權和招商滾裝

７０％股權。招商輪船表示，此次交易以分拆子公司重組上市為目的，交易完成後其將控股安通

控股，招商局集團成為安通控股的實際控制人，但招商局集團已經通過一家合夥企業控股安通控

股。安通控股急漲停，報２﹒３２元，盤中封單一度超過百萬張，至於招商輪船則跌０﹒７％，

報８﹒６７元。

人民銀行召開保障性住房再貸款工作推進會，就地方國企收購存量房提出部分原則，然而會

上沒有釋放更多新政策救助樓市。《彭博》經濟研究認為，在樓市情況嚴峻的地方支持國企收購

存量房，效果可能不會很好，因為私人需求可能在很大程度上仍處於缺失狀態。地產股下跌，綠

地控股（滬：６００６０６）挫４﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，保利發

展（滬：６０００４８）走低２﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒３％，金地集團

（滬：６００３８３）跌２﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５２６﹒１３ －０﹒５１

上證綜合指數 ３０２８﹒９２ －０﹒２８ ３３６８﹒７１

上證Ａ股指數 ３１７５﹒３１ －０﹒２８

深證成份指數 ９２０６﹒２４ －０﹒６９ ４１５６﹒１２

深圳創業板指數 １７７７﹒７９ －０﹒０９

上證Ｂ股指數 ２３６﹒５２ －０﹒５４ ０﹒８３

深證Ｂ股指數 １１１３﹒４３ ＋０﹒０７ ０﹒５０

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