【提振內房】彭博：國企在高庫存地區收購滯銷房產或浪費救助資金

《經濟通通訊社１３日專訊》中國救助房市政策逐步升級，人民銀行早前特設３０００億元

（人民幣．下同）的保障性住房再貸款，支持國企收購地方滯銷房產，昨日更召開工作推進會，

人行行長潘功勝在會上表示，３０００億元再貸款額度，可以帶動的貸款量約５０００億元，將

盡快發布具體的實施細則，明確監管政策和操作流程。不過外界擔心這些政策對解決房市下行風

險仍是杯水車薪，救助資金可能會被浪費。

《彭博》一份經濟研究分析了內地５０個城市樣本，認為在財政壓力更大的地區，待售住宅

庫存也相應較高，意味著其住房基本面需求較低，而在這情況之下，將資金分配給最需要外部援

助的地區穩定當地房市，效果可能不會很好，因為就算政府主導國企收購存量房，私人需求可能

在很大程度上仍處於缺失狀態。

文章建議中國政府應優先考慮向房地產市場環境處於中間狀態、有可能企穩的地區提供更多

援助，若救助計劃後續資金規模得以擴大，才把更多資源提供給處於邊緣的地區。

人民銀行召開保障性住房再貸款工作推進會，就地方國企收購存量房提出部分原則，例如一

個城市政府選定不超過兩家非政府融資平台的地方國有企業作為收購主體，收購對象嚴格限定為

房企已建成未出售商品房，對不同所有制房地產企業一視同仁等。（ｅｙ）

