【歐盟加稅】乘聯會崔東樹：中國車企須在歐洲本土建廠應對

《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟宣布從７月４日起對中國產純電動汽車加徵臨時反補貼關

稅，即在現時１０％的進口稅上，再額外徵收稅率介乎１７﹒４％至３８﹒１％不等的關稅，這

意味著中國電動車面對的關稅稅率至少達２７﹒４％，若不配合調查則可面對高達４８﹒１％的

高昂稅率。

乘聯會秘書長崔東樹對內媒預計，歐盟對中國製造的電動汽車發起反補貼調查，不會延緩中

國車企在歐洲投資的計劃。崔東樹表示，中國企業需要融入歐洲本土，在歐洲建設電動汽車產業

鏈，為歐洲帶來更多就業，推動整個中國產業鏈在歐洲獲得更加持續穩定發展。

法國華人汽車工程師協會會長汪善進亦表示，中國電動汽車出口歐洲的道路可能還會遇到阻

力，通過傳統出口模式也許會越來越難，但通過實現歐洲本土化生產，中國電動汽車品牌在歐洲

將會有更大的發展空間。

歐盟各國對於中國車企在本土建廠大多持歡迎態度，目前蔚來（０９８６６）位於匈牙利的

歐洲能源工廠已於２０２３年９月投入運營，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）亦宣

布在匈牙利建設一個新能源汽車整車生產基地，上汽集團（滬：６００１０４）旗下名爵品牌、

長安汽車（深：０００６２５）、長城汽車（滬：６０１６３３）等自主品牌都在籌劃在歐洲建

廠。（ｅｙ）

