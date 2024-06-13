【歐盟加稅】上汽集團：深表遺憾，冀歐盟與業界進行建設性對話

《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟周三（１２日）宣布，從７月４日起對中國產純電動汽車

加徵臨時反補貼關稅，其中對歐出口最多電動車的上汽（滬：６００１０４）因拒絕對歐盟提供

資料，被加徵最高一檔的關稅，令其面對的總關稅稅率高達４８﹒１％（目前稅率１０％、加徵

稅率３８﹒１％）。

上汽集團發布關於歐盟委員會反補貼稅決定的公開聲明，稱對其擬向包括上汽在內部分中國

電動汽車生產商徵收臨時反補貼稅的決定深表關切和遺憾，指相關措施不僅違背市場經濟原則和

國際貿易規則，甚至可能對全球汽車產業鏈的穩定和中歐經貿合作產生較大不利影響。

聲明呼籲歐盟委員會慎重考慮其決定，並與包括中國在內的全球汽車產業夥伴進行建設性的

對話，共同尋找促進公平競爭和可持續發展的解決方案。

聲明又指，上汽殷切期望歐盟能認真傾聽中、德兩國汽車企業的呼聲，堅決避免人為設置新

能源汽車貿易壁壘，切實維護公平競爭的市場環境，「我們相信，只有通過開放的對話合作，才

能克服挑戰、實現共贏」。

聲明同時強調，上汽將密切關注事態發展，並採取一切必要的法律和商業措施，切實保護自

身的合法權益和全球客戶的利益。（ｓｌ）

