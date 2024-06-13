《Ａ股焦點》茅台跌近１％，批發價持續下跌，市場人士呼籲拆股

《經濟通通訊社１３日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）批發參考價繼續下跌，今日跌

破每瓶２４００元（人民幣．下同）大關。據醬酒平台「不二醬」數據顯示，２０２４年茅台飛

天（散）（即「散花飛天」）５３度╱５００ｍｌ批發參考價跌破２４００元，報２３２０元一

瓶，較上一日下跌８０元。此外，有電商平台對飛天茅台（海外版）５３度╱５００ｍｌ的報價

低至每瓶２０４８元，散花飛天報價低至每瓶３６１９元。

據了解，散花飛天是貴州茅台２０２３年底推出的新品，首批發售量不到１萬瓶，曾一度遭

被炒至每瓶超過８０００元。

貴州茅台股價目前跌０﹒８％，報１５５９﹒０３元人民幣。



＊但斌再建議茅台拆股，推動市值增長＊



此外，被稱為貴州茅台「鐵粉」的東方港灣董事長但斌今日再度發文「建議茅台拆股」。但

斌在微博表示，「美股的拆股和回購註銷文化助推了企業市值增長，那些反對茅台拆股的部分茅

粉，真不知是怎麼想的？現在茅台不斷下跌又『哀嚎』，明明有成熟市場通行的好辦法就是不用

，還好像自視甚高，也真是莫名奇妙、不可理喻……」。但斌以博通公司股價為例，指該公司第

二財季業績超預期並上調全財年業績指引，同時宣布「１拆１０」拆股計劃，盤後漲

１４﹒７５％。

在今年５月底的貴州茅台２０２３年度股東大會上，但斌以及前海開源基金首席經濟學家楊

德龍曾當面向貴州茅台管理層提出拆股的建議，但遭到在場眾多股東的反對，貴州茅台管理層未

回應此提議。

近日飛天茅台市場價格因多重因素而下行，貴州茅台股價亦下跌，有網民日前在但斌的微博

上呼救，「但總，救救茅台，我被套了３年了」。但斌當時回應稱，「拆股和出百家姓酒，這就

是提振的最好辦法」，還不忘吐槽稱「有人反對！你讓反對的人想辦法吧！」。（ｓｌ）

