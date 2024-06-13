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AH股新聞

13/06/2024 15:21

【聚焦數據】廣東首５月進出口增１３﹒６％，高於全國水平

　　《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署廣東分署統計，今年前５個月，廣東外貿進出口
３﹒５９萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長１３﹒６％，增速較前４個月加快１﹒３個
百分點，並高出全國７﹒３個百分點。其中，出口２﹒３３萬億元，增長１０﹒７％；進口
１﹒２６萬億元，增長１９﹒２％。
　
＊電動汽車出口增６５％，半導體製造設備進口增逾２倍＊
　
　　前５個月，廣東機電產品出口增長８﹒６％，佔廣東出口總值的６４﹒６％。其中自動數據
處理設備及其零部件、家用電器、集成電路分別出口１５２６﹒２億元、１３９９﹒３億元和
１０７２﹒８億元，增長１４﹒８％、１６﹒３％、２７﹒３％；電動載人汽車、船舶、集裝箱
分別出口１４１﹒１億元、１２０﹒１億元和７３﹒８億元，增長６５﹒４％、７６﹒６％和
１１３﹒７％。同期，出口勞動密集型產品３２６３﹒４億元，增長０﹒２％，佔１４％；出口
鋼材７２８﹒４億元，增長６倍，佔３﹒１％。
　　前５個月，廣東進口機電產品增長２６﹒４％，佔廣東進口總值的６３﹒６％。其中進口集
成電路４３６１﹒８億元，增長２６％；自動數據處理設備及其零部件８１９﹒２億元，增長
１１９％；半導體製造設備２３８﹒６億元，增長２３３﹒４％。同期，進口煤炭、原油、天然
氣等３類能源產品合計４１６６﹒２萬噸，增加４６﹒１％，價值５８３﹒５億元，增長
２０﹒７％。
　
＊一般貿易進出口增速較快，民營企業進出口佔比提升＊
　
　　前５個月，廣東前５貿易夥伴分別為東盟、香港、美國、歐盟和台灣，進出口分別增
１１﹒５％、１７﹒１％、１０％、５﹒９％和２０﹒２％。同期，對共建「一帶一路」國家進
出口１﹒３４萬億元，增長１１﹒１％；對ＲＣＥＰ其他成員國進出口１﹒０２萬億元，增長
１２﹒３％。
　　前５個月，廣東一般貿易進出口２﹒１４萬億元，增長１６﹒６％，較廣東整體進出口增速
快３個百分點，佔廣東進出口總值的５９﹒６％。同期，加工貿易進出口７５２５﹒９億元，增
長３﹒２％，佔２１％；保稅物流進出口６５９２﹒７億元，增長２５﹒２％，佔１８﹒４％。
　　前５個月，廣東民營企業進出口２﹒２９萬億元，增長２０﹒４％，佔廣東進出口總值的
６３﹒７％，較去年同期提升３﹒６個百分點。同期，外商投資企業進出口１﹒１１萬億元，增
長３％，佔３０﹒９％；國有企業進出口１８３９﹒８億元，增長３﹒６％，佔５﹒１％。
（ｓｌ）

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