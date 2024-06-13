【聚焦數據】廣東首５月進出口增１３﹒６％，高於全國水平

《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署廣東分署統計，今年前５個月，廣東外貿進出口

３﹒５９萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長１３﹒６％，增速較前４個月加快１﹒３個

百分點，並高出全國７﹒３個百分點。其中，出口２﹒３３萬億元，增長１０﹒７％；進口

１﹒２６萬億元，增長１９﹒２％。



＊電動汽車出口增６５％，半導體製造設備進口增逾２倍＊



前５個月，廣東機電產品出口增長８﹒６％，佔廣東出口總值的６４﹒６％。其中自動數據

處理設備及其零部件、家用電器、集成電路分別出口１５２６﹒２億元、１３９９﹒３億元和

１０７２﹒８億元，增長１４﹒８％、１６﹒３％、２７﹒３％；電動載人汽車、船舶、集裝箱

分別出口１４１﹒１億元、１２０﹒１億元和７３﹒８億元，增長６５﹒４％、７６﹒６％和

１１３﹒７％。同期，出口勞動密集型產品３２６３﹒４億元，增長０﹒２％，佔１４％；出口

鋼材７２８﹒４億元，增長６倍，佔３﹒１％。

前５個月，廣東進口機電產品增長２６﹒４％，佔廣東進口總值的６３﹒６％。其中進口集

成電路４３６１﹒８億元，增長２６％；自動數據處理設備及其零部件８１９﹒２億元，增長

１１９％；半導體製造設備２３８﹒６億元，增長２３３﹒４％。同期，進口煤炭、原油、天然

氣等３類能源產品合計４１６６﹒２萬噸，增加４６﹒１％，價值５８３﹒５億元，增長

２０﹒７％。



＊一般貿易進出口增速較快，民營企業進出口佔比提升＊



前５個月，廣東前５貿易夥伴分別為東盟、香港、美國、歐盟和台灣，進出口分別增

１１﹒５％、１７﹒１％、１０％、５﹒９％和２０﹒２％。同期，對共建「一帶一路」國家進

出口１﹒３４萬億元，增長１１﹒１％；對ＲＣＥＰ其他成員國進出口１﹒０２萬億元，增長

１２﹒３％。

前５個月，廣東一般貿易進出口２﹒１４萬億元，增長１６﹒６％，較廣東整體進出口增速

快３個百分點，佔廣東進出口總值的５９﹒６％。同期，加工貿易進出口７５２５﹒９億元，增

長３﹒２％，佔２１％；保稅物流進出口６５９２﹒７億元，增長２５﹒２％，佔１８﹒４％。

前５個月，廣東民營企業進出口２﹒２９萬億元，增長２０﹒４％，佔廣東進出口總值的

６３﹒７％，較去年同期提升３﹒６個百分點。同期，外商投資企業進出口１﹒１１萬億元，增

長３％，佔３０﹒９％；國有企業進出口１８３９﹒８億元，增長３﹒６％，佔５﹒１％。

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