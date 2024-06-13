《經濟時評》標普：中國地方政府收入增長仍乏力，財政修復需時

《經濟通通訊社１３日專訊》標普全球評級最近報告稱，預計中國地方政府的收入增長繼續

滯後於整體經濟的恢復，持續高強度的支出意味著地方政府的財政重整將再度延後一年。

標普信用分析師許贇邦在報告中表示，「中國地方政府又將經歷困難的一年」。假設

２０２４年過後中國地方財政將會逐步回歸有序狀態，２０２５年財政收入的溫和回升，將令地

方政府在未來三到五年逐步恢復財政健康。

報告指出，中國的經濟轉型正在對地方財政產生正反兩個方面的影響：房地產市場長期疲軟

、通縮風險陰雲籠罩、減稅降費持續實施，將使地方政府２０２４年收入承受壓力；同時，產業

的穩步升級和消費的逐步復甦，將支撐收入的增長。地方政府將謹慎分配資源以控制舉債需求；

舉債額度將進一步向擁有基礎設施和民生項目真實需求的地區傾斜。與此同時，在去槓桿的過程

中，地方政府將不得不逐步釐清與國有企業的關係，在為困難國企提供支持時會體現出越來越明

顯的選擇性。

據此前《路透》根據中國財政部數據測算，４月中國財政收入同比下降３﹒７％，為連續第

四個月下降，同時，４月國有土地使用權出讓收入同比降幅升至２１﹒２％。（ｓｌ）

