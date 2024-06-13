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AH股新聞

13/06/2024 17:43

螞蟻數科據報已經獨立運營，其主體註冊資本增加２０億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《新浪科技》報道，螞蟻集團旗下科技商業化板塊螞蟻數科
已經獨立運營，其主體螞蟻鏈（上海）數字科技有限公司已經完成２０億元（人民幣．下同）增
資。
　　國家企業信用信息公示系統顯示，螞蟻鏈（上海）數字科技有限公司的註冊資本已經從１億
元增加至２１﹒０７億元，同時，趙聞飆接替蔣國飛出任公司法定代表人。
　　螞蟻集團董事長兼ＣＥＯ井賢棟今年３月發布全員信，宣布新一輪組織架構升級，螞蟻國際
、ＯｃｅａｎＢａｓｅ和螞蟻數科分別成立董事會，獨立面向市場。報道指，螞蟻集團數字科技
事業群原總裁蔣國飛已經離職，由螞蟻集團資深副總裁、原大安全事業群總裁趙聞飆出任獨立後
的螞蟻數科ＣＥＯ。趙聞飆曾帶領構建了支付寶和螞蟻集團領先全球的智能風控體系
ＡｌｐｈａＲｉｓｋ和ＩＭＡＧＥ，同時帶領團隊圍繞可信ＡＩ、安全大模型等關鍵技術持續攻
堅。
　
＊螞蟻集團：科技創新投入的重點方向之一是ＡＩ＊
　
　　螞蟻集團今天還發布了２０２３年可持續發展報告。報告顯示，２０２３年螞蟻集團科研投
入達到２１１﹒９億元人民幣，再創歷史新高，投入重點是人工智能和數據要素技術。
　　井賢棟表示，螞蟻集團科技創新投入的重點方向之一是ＡＩ，並指集團戰略是在ＡＩ時代努
力讓人工智能技術回到產業應用，回到普惠的原點：讓ＡＩ像掃碼支付一樣便利每個人的生活，
讓每個人都能擁有自己的智能生活管家、金融管家和健康管家。（ｓｌ）

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