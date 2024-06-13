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13/06/2024 17:34

《神州能源》內地成品油價年內第四降，多地汽油重回「７元時代」

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家發改委宣布下調成品油價格，今天２４時起，汽油、柴油
零售限價每噸分別下調１９０元（人民幣．下同）、１８０元。這是內地成品油價格今年內第四
次下調。
　　調價落實後，除海南省和西南部分高價區外，國內多數地區９２號汽油將再度回歸「７元時
代」。按照油箱容量為５０升的家用轎車為例，加滿一箱９２號汽油，將節省７﹒５元。
（ｓｌ）

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