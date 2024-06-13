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AH股新聞

13/06/2024 17:15

《大灣區》深交所：與香港交易所合作建設香港綜合基金平台

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深圳證券交易所微信公眾號發文稱，深交所下屬深圳證券通信
有限公司今日（１３日）與香港交易及結算有限公司在香港舉辦技術合作簽約儀式，共同參與香
港綜合基金平台建設。雙方確定以深證通在香港建立金融數據交換平台，作為香港綜合基金平台
通信網絡樞紐的基礎，為在港金融機構提供合規高效、安全可靠、標準統一的基金市場基礎設施
服務。
　　文章介紹，香港基金綜合平台作為香港基金市場金融基礎設施，可連接基金分銷生態系統中
的不同參與者，並提供認購贖回、支付結算以及各種可選的代理人服務等功能以促成交易。同時
，平台將面向投資者提供更豐富的資訊，以提高基金投資選擇的透明度。
　　香港基金綜合平台建成後，預計能切實為香港市場參與者進入基金行業提供便利，有效拓寬
香港基金分銷網絡，豐富基金產品選擇，降低投資者成本，助力提升香港國際金融中心的吸引力
和競爭力。
　　下一步，深交所將在中國證監會領導下，充分發揮深港區位優勢，持續加強與港交所等有關
方面溝通協作，提升大灣區資本市場互聯互通水平，助力鞏固香港國際金融中心地位，積極為粵
港澳大灣區高質量發展注入新動能。（ｓｌ）

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