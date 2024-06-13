【聚焦人幣】寶馬中國資本擬發行熊貓債，兩品種總計不超過４０億

《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，寶馬中國資本有限責任公司擬

發行熊貓債，兩個品種各１５億元至２０億元人民幣，其中２年期品種的詢價區間暫定為

２﹒１０％－２﹒７０％，３年期品種暫定為２﹒１９％－２﹒７９％；債券暫定於６月１７日

在中國境內發行，由在德國註冊的寶馬股份公司擔保。

報道指，寶馬中國區發言人暫未回應置評請求。

寶馬中國資本今年２月曾發行３０億元人民幣熊貓債，發行利率３﹒６９％。（ｓｌ）

