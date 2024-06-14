《神州民企》泰格醫藥：對股價波動高度關注，目前公司基本面正常

《經濟通通訊社１４日專訊》泰格醫藥Ａ股（深：３００３４７）今早大跌逾１２％，Ｈ股

（０３３４７）半日亦跌超過７％。公司午間於深交所發通告，指公司股價出現較大波動，管理

層對股價波動高度關注，將就此積極應對跌。

通告提到，由於近期的股價波動，公司的基本面和經營情況受到了中小股東、媒體等較多的

關注，澄清指目前公司基本面正常，經營活動有序開展，未出現影響公司業績的重大不利情形，

亦不存在其他應揭露而未揭露的重大資訊。（ｈｃ）

