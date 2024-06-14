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AH股新聞

14/06/2024 12:23

《神州民企》泰格醫藥：對股價波動高度關注，目前公司基本面正常

　　《經濟通通訊社１４日專訊》泰格醫藥Ａ股（深：３００３４７）今早大跌逾１２％，Ｈ股
（０３３４７）半日亦跌超過７％。公司午間於深交所發通告，指公司股價出現較大波動，管理
層對股價波動高度關注，將就此積極應對跌。
　　通告提到，由於近期的股價波動，公司的基本面和經營情況受到了中小股東、媒體等較多的
關注，澄清指目前公司基本面正常，經營活動有序開展，未出現影響公司業績的重大不利情形，
亦不存在其他應揭露而未揭露的重大資訊。（ｈｃ）

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