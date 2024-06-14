《駐京專電》醫保局：提高地方聯盟採購系統性，規範集採規則

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家醫保局副局長黃華波今日在國新辦政

策例行吹風會上介紹，在大力推進集中採購的同時，國家醫保局將會同相關部門多措並舉，從三

個方面加大工作力度。

第一，提高地方聯盟採購系統性和規範性。將條件具備的省級聯盟採購提升為全國性聯盟採

購，牽頭省份在報量管理、協議量執行、非中選產品掛網等關鍵環節明確規則，參與省份做好系

統協同。同時，進一步規範集採規則，公平對待各類經營主體，要求不得在企業所得制、註冊地

、規模大小、內外資等方面設置歧視性規則。通過擴大聯盟採購範圍，降低企業重覆投標成本，

助力全國統一大市場形成。



＊加強集採執行過程的精細化管理＊



第二，加強集採執行過程的精細化管理。國家組織集採聯合採購辦公室和省際聯盟採購的牽

頭省份將認真履職，監督監測集採中選結果執行情況。各地醫保部門對本區域醫療機構中選產品

進院情況開展排查，暢通中選產品進院渠道，確保中選產品優先使用。同時，在國家和地方層面

完善集採執行問題的反饋機制，對於醫療機構反映的中選產品供應和質量問題，中選企業反映的

中選產品進院和醫療機構回款等問題，暢通反饋渠道。各省份對醫療機構和中選企業反映問題，

要及時溝通、會同相關部門認真核查處理。

第三，加強監督管理，發揮醫保基金飛行檢查作用。將集採中選結果執行情況納入國家和省

級醫保部門飛行檢查的內容，重點檢查中選產品未進院、未完成協議採購量、高價非中選產品使

用比例高、高價可替代品種使用異常增加等方面的情況，確保中選結果執行到位。

