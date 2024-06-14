《滬港通》南向額度全日使用４３﹒１億，額度餘３７６﹒９億

《經濟通通訊社１４日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３７６﹒８７億元，買盤超賣盤，額度全日使用４３﹒１３億元，佔每日額度
１０﹒３％。
【你點睇】辭任終院法官撰文指本港法治受干預，政府反駁強調不受政治壓力，你是否支持政府回應？► 立即投票
14/06/2024 16:20
《經濟通通訊社１４日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３７６﹒８７億元，買盤超賣盤，額度全日使用４３﹒１３億元，佔每日額度
１０﹒３％。
【你點睇】辭任終院法官撰文指本港法治受干預，政府反駁強調不受政治壓力，你是否支持政府回應？► 立即投票
上一篇新聞︰14/06/2024 16:20 《深港通》南向額度全日使用３７﹒３億，額度餘３８２﹒７億
下一篇新聞︰14/06/2024 16:15 《貿易摩擦》中國外交部：土耳其對中國汽車徵稅損兩國關係發展
14/06/2024 16:27 【俄烏開戰】外交部：在端士和會問題上，中方立場公平公正公開
14/06/2024 16:14 【提振內房】內銀保障房再貸款額度為貸款本金六成，人行按季發放
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰