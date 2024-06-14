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14/06/2024 16:20

《深港通》南向額度全日使用３７﹒３億，額度餘３８２﹒７億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３８２﹒７３億元，買盤超賣盤，額度全日使用３７﹒２７億元，佔每日額度
８﹒９％。

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