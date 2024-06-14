新華保險首５月累計原保險保費收入按年跌１０﹒９４％

《經濟通通訊社１４日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，
２０２４年１月１日至５月３１日期間，累計原保險保費收入約為７８５﹒７億元人民幣，按年
跌１０﹒９４％。（ｈｐ）
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14/06/2024 18:31
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