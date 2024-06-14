《基金觀點》施羅德：內地投資氣氛逐步回暖，對股市審慎樂觀

《環富通基金頻道１４日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司副總經理安昀指，近期最

值得市場關注的可能是中國內地房地產政策的放寬。這次的放寬政策主要針對問題核心，並從供

應和需求兩方面提出相應的政策方向和具體措施。供應方面，房地產市場經過約兩年的調整，目

前的庫存量已經接近２０１６年「棚改」政策出台前的高位。房地產發展商、銀行及地方政府似

乎需要進行重整資產負債表，以解決目前面臨的各種問題。早前的新聞發布會上，當局提出收儲

策略，其主要目的在於恢復金融市場的經營能力，以獲得足夠的收益和現金流。



＊購房門檻降至歷史最低，大幅增加市場對經濟信心＊



需求方面，目前購房門檻已下降至歷史最低水平，首期比率低於２００８年的２０％，貸款

利率亦處於歷史低位。調整首期比率將會增加購房者的槓桿率，從歷史數據來看，這是一種較快

產生成效的方式。更重要的是，這次房地產政策的改變，標誌著政策方向的重大調整，其影響力

不亞於２０１８年的去槓桿政策、２０２１年的減碳排放和２０２２年的管控措施。這反映決策

者對經濟風險監管、推進經濟高質量發展的決心。儘管居民增加槓桿的空間和能力存在限制，但

放眼全球，中國居民整體槓桿率水平仍低於美國、英國、日本、韓國等國家，客觀而言風險仍處

於可控範圍。

當然，國內房地產市場的反應仍需時間觀察，但政策方向已大幅增強金融市場對經濟發展的

信心。雖然房地產仍處於階段性低位，但其規模仍佔中國國內經濟總需求的一定比重。例如，房

地產相關的固定資產投資約佔整體固定資產投資的２２％，涉及房貸約佔整體貸款的２５％。若

房地產市場持續下滑，對經濟總需求和整體信用創造的影響將非常明顯。此情況下，難以加快宏

觀數據的改善進程。然而，這次政策改變大幅增加金融市場對整體經濟的信心，普遍預期中國國

內經濟正逐步趨向穩定。



＊宏觀經濟企穩預期增強，其他行業現蓬勃發展趨勢＊



對於未來幾個月和第三季度的股票市場，施羅德持審慎樂觀態度，一方面宏觀經濟企穩的預

期正在增強，為２０２４年金融市場持續反彈奠定了基礎。另一方面，人們對金融市場可能存在

一種偏見，即過於關注宏觀數據而忽視行業和個別企業的變化。雖然房地產業的表現對宏觀經濟

數據有較大影響，但其他行業仍展現出蓬勃的發展趨勢。

近兩年，隨著內地經濟處於階段性低位和許多行業供需轉變，金融市場出現了許多新的發展

機會：第一，製造升級是中國邁向高收入國家的關鍵所在，不但符合目前政策方向，亦能從微觀

上看到許多正面改變。這個領域值得關注５至１０年，並有望孕育出不少優質上市企業。第二，

中國企業「出海」的趨勢在汽車、電子和機械製造等高端製造業快速和大幅度發展，亦至少值得

重點關注５至１０年。第三，從周期反轉的角度來看，可以關注的產業愈來愈多，包括有生豬養

殖、新能源，地產產業鏈和非銀行金融等行業。第四，人工智能（ＡＩ）已經是當代最重要的科

技改革之一，關注其對電子等高端製造業的影響。第五，雖然整體中國股息率輕微下降，但相對

國債仍有吸引力，在經濟完全復甦前，收息類資產仍持續受到青睞。第六，關注居民消費心態的

改變，並挖掘體驗類消費品及關注「平替」類消費品的投資機會。２０２４年第三季度，施羅德

將繼續從穩定型、周期反轉和增長型等方向發掘投資機會。（ｗａ）

