《神州頭條》財經報章頭版摘要：深港交易所合建香港綜合基金平台

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



深入實施能源安全新戰略

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國家發改委、國家能源局１２日在京召開深入貫徹落實能源安全新戰略專題座談會。會議要求，

深入實施能源安全新戰略，要重點做好「四個統籌」，即統籌全局和局部、統籌發展和安全、統

籌供給和需求、統籌政府和市場。



強化外匯形勢，監測研判和政策儲備

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國家外匯管理局局長朱鶴新近日在媒體撰文表示，要加強外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位

一體管理，強化外匯形勢監測研判和政策儲備，進一步完善外匯儲備經營管理，穩妥推進多元分

散配置。



深港交易所合作建設香港綜合基金平台

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深交所下屬深圳證券通信有限公司１３日與港交所在香港舉辦技術合作簽約儀式，共同參與香港

綜合基金平台建設。雙方確定以深證通在香港建立金融數據交換平台，作為香港綜合基金平台通

信網絡樞紐的基礎，為在港金融機構提供合規高效、安全可靠、標準統一的基金市場基礎設施服

務。





《上海證券報》



貨幣政策兼顧多目標平衡，降準降息均有空間

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今年以來，中國貨幣政策靈活適度、精準有效。分析人士認為，中國貨幣政策操作穩健，兼顧了

多目標的平衡，支持經濟數據穩步修復。三季度貨幣政策有望再度發力，降準降息均有空間，貨

幣政策目標與操作或將更加突出「精準有效」。



中證監將依法嚴懲財務造假等嚴重違法行為

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康得新近日收到中證監發布的《結案通知書》。不過，本次監管向康得新等主體送達的結案通知

涉及對股東間一致行動關係未披露的調查事項，而２０２０年所作行政處罰決定涉及的是康得新

財務造假，兩起案件案由不同，為相互獨立案件。



Ａ股公司向外傳遞新質生產力「新名片」

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６月１３日至１４日，由上交所和深交所聯合主辦的「投資中國新視野」Ａ股上市公司推介活動

在獅城新加坡順利舉行。這是今年以來，兩大交易所在境外聯合舉辦的第４場中國資本市場推介

活動，旨在向境外投資者積極展示中國經濟高質量發展前景，全方位宣介中國資本市場發展動態

和投資機遇。





《證券時報》



《公平競爭審查條例》公布，８月起施行

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國務院１３日公布《公平競爭審查條例》，從公平競爭審查的範圍、標準、機制等方面做出２７

項安排，將於８月１日起施行。《條例》明確，起草政策措施，不得含有限制或者變相限制市場

准入和退出、限制商品和要素自由流動等內容。



監管與考核並重，財務公司轉型進行中

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財務公司作為企業集團「內部銀行」，加強企業集團資金集中管理和提高資金使用效率是根本目

的。記者近期走訪江蘇多地的財務公司了解到，在兼具社會和經濟雙重目標的重大項目中，財務

公司可通過協調內部資源解決項目資金問題，在服務實體經濟過程中具有獨特的差異化優勢。



深港交易所合作建設香港綜合基金平台

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深交所下屬深圳證券通信有限公司１３日與港交所在香港舉辦技術合作簽約儀式，共同參與香港

綜合基金平台建設。雙方確定以深證通在香港建立金融數據交換平台，作為香港綜合基金平台通

信網絡樞紐的基礎，為在港金融機構提供合規高效、安全可靠、標準統一的基金市場基礎設施服

務。（ｌｃ）

