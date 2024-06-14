《神州經脈》Ｍ１創最大降幅，滬指連跌５周，新能源車出口跌一成

《神州經脈》外圍造好，加上官媒放風降準降息有空間，然而滬深股市仍缺乏動能，今日

（１４日）滬綜指守三千關壓力持續，在白酒、軍工等板塊帶隊領跌下，午後一度低見

３０１１﹒５８點，刷新兩個月新低，就在此時券商、保險及地產股及時拉抬維穩，滬指跌幅快

速收窄更反覆倒升，全日收升０﹒１２％，報３０３２﹒６３點，深成指升０﹒５％，創業板指

升０﹒７６％。兩市全日成交８４８１億元（人民幣．下同），按日增加１２﹒７％，是５月

２０日以來成交新高。

總結全周，外資周一至周四持續流出Ａ股，累計淨流出規模超過１７８億元，兩市整體亦保

持低水平成交，即管美聯儲降息預期有升溫趨勢，仍難改中國股匯低氣壓局面，滬綜指全周累跌

０﹒６１％，屬連續第五個星期下跌，累計跌幅達３﹒８％。

日本央行鴿派表現拖累日圓，另外歐洲政治動盪也助力美元被動上行，人民幣匯價承壓回落

，盤中距離交易區間下限不足１５點。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒２５５７，較上個交易日４時３０分收盤價跌３７點子，兩連跌，創去年１１月１４日以來

七個月新低，全日在７﹒２５３５至７﹒２５６０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１１５１，較上個交易日跌２９點子，止兩連升，創１月１９日以來近五個月新低，與市場

預測偏離擴大至近１４７０點，上個交易日報７﹒１１２２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 歐盟委員會下月初將對自中國進口的電動車額外徵收最多３８﹒１％臨時性關稅。中國正

醞釀反制行動，可能提高從歐盟入口的大排量汽油車及白蘭地等產品的進口關稅。另據《環球時

報》引述業內人士稱，有中國企業已向有關部門提出正式申請，要求對原產於歐盟的豬肉進行反

傾銷調查。中國商務部發言人何亞東昨回應稱，調查機關將對國內產業提起的申請依法進行審查

。



２﹒ 土耳其早於歐盟宣布，對中國產的燃油車及混動車徵收４０％額外進口關稅，自６月８日

發布日起３０天後實施。商務部發言人今日回應稱，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並指土

耳其曾以同樣方式對中國電動汽車加徵４０％附加關稅，中方已多次向土方提出嚴正交涉。中國

外交部發言人林劍亦批評，土耳其加徵關稅的做法不符合世貿規則，也不符合中土關係穩固發展

的勢頭。



３﹒ 中汽協最新數據顯示，２０２４年５月汽車產量為２３７﹒２萬輛，同比增長１﹒７％，

銷量為２４１﹒７萬輛，同比增長１﹒５％。其中，新能源汽車產、銷分別完成９４萬輛和

９５﹒５萬輛，同比分別增長３１﹒９％和３３﹒３％，市場佔有率達到３９﹒５％。５月，汽

車國內銷量１９３﹒６萬輛，環比增長４﹒３％，同比下降２﹒９％；汽車出口４８﹒１萬輛，

環比下降４﹒４％，同比增長２３﹒９％。其中，新能源汽車國內銷量８５﹒６萬輛，環比增長

１６﹒３％，同比增長４０﹒８％；新能源汽車出口９﹒９萬輛，環比下降１３﹒３％，同比下

降９％。



４﹒ 人民銀行公布，截至５月底，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３０１﹒８５萬億元，同比增長７％

，增速續創有數據來新低，低於市場預期的７﹒２％；同期狹義貨幣（Ｍ１）餘額６４﹒６８萬

億元，同比下降４﹒２％，降幅創有數據以來最大；流通中貨幣（Ｍ０）餘額１１﹒７１萬億元

，同比增長１１﹒７％。前五個月淨投放現金３６１８億元。５月末人民幣貸款餘額

２４８﹒７３萬億元，同比增長９﹒３％，增速低於市場預期的９﹒５％；而按上月公布的４月

末人民幣貸款餘額２４７﹒７８萬億元計算，５月新增人民幣貸款約９５００億元，亦低於市場

預期的１２５５０億元。此外，前五個月社會融資規模增量累計為１４﹒８萬億元，比上年同期

少２﹒５２萬億元；據測算，單５月社融增量為２﹒０７萬億元，低於市場預期的２﹒２萬億元

。５月末社會融資規模存量為３９１﹒９３萬億元，同比增長８﹒４％。



５﹒ 人民銀行已向２１家全國性銀行印發《關於設立保障性住房再貸款有關事宜的通知》，明

確保障性住房再貸款採取「先貸後借」模式，按貸款本金的６０％向金融機構發放再貸款，每季

度發放一次。人行此前公布的保障性住房再貸款總規模為３０００億元，利率１﹒７５％，期限

１年，可展期四次。



６﹒ 小米汽車宣布，截至昨日，小米ＳＵ７累計交付已突破２萬輛；６月單月交付將突破１萬

輛，全年將保障交付１０萬輛，並衝刺１２萬輛。小米公關負責人王化表示，小米ＳＵ７的鎖單

數量每天都有穩定新增，而小米汽車６月已經開始雙班生產。此外，小米宣布，從５月２０日晚

上８時起至６月１４日中午１２時，「小米６１８」全渠道支付金額破２００億元，刷新小米歷

年６１８大促紀錄。



７﹒ 標普確認萬科長期發行人信貸評級「ＢＢ＋」，但仍給予展望負面。標普認為萬科的流動

性管理積極，預計將繼續處置非核心資產，精簡業務，增強流動性，負面展望則反映其預期該公

司未來１２個月合同銷售額可能進一步下滑。



８﹒ 華為官方微博「菊廠阿華」今日發文澄清，網傳「華為是國內最大的牛肉進口商」純屬造

謠。近日內地互聯網瘋傳，華為是內地最大牛肉進口商，並因進口量大增導致內地牛肉價格崩跌

；傳聞更聲言，背後原因是２０２２年美國升息後，很多中小國家嚴重缺少美元外匯，也沒有人

民幣，只能用本國貨幣向華為支付貨款，華為遂用這些貨款在當地購入大量農產品運回內地銷售

，以避免匯率損失，而華為「之所以重點販售阿根廷的牛肉，是因為阿根廷拿來抵帳的牛肉最多

」。（ｓｌ）

