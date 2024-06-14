《鍾之日記》港股又失萬八，券商盲炒傳聞

《鍾之日記》６月１４日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美匯指數創逾一個月高，港股未能延續昨日的反彈，恒指今早低開過百點後，一度掉頭向上

。但在１８１０９點附近卻無以為繼，指數再次向下。恒指收報１７９４１，再度失守萬八關，

跌１７０點或跌０﹒９％，主板成交逾１１６２億元。

累計全周恒指下跌２﹒３％。

此前關閉深圳生產部門的周大福（０１９２９）公布業績，公司去年度純利增兩成，惟４至

５月零售表現急跌兩成，被券商下調目標價，周大福全日收瀉８﹒９％，為表現最差藍籌。



＊滬綜指連續第五周下跌＊



外圍造好，加上官媒放風下季度降準降息有空間，然而滬深股市仍缺乏動能，滬綜指守三千

關壓力持續，在白酒、軍工等板塊帶隊領跌下，午後一度低見３０１１﹒５８點，刷新兩個月新

低，就在此時券商、保險及地產股及時拉抬維穩，滬指跌幅快速收窄更反覆倒升，全日收升

０﹒１２％，報３０３２﹒６３點，深成指升０﹒５％，創業板指升０﹒７６％。

大市表現反覆帶動交投，兩市全日成交８４８１億元人民幣，按日增加１２﹒７％，是５月

２０日以來成交新高。

總結全周，外資周一至周四持續流出Ａ股，累計淨流出規模超過１７８億元人民幣，兩市整

體亦保持低水平成交，即管美聯儲降息預期有升溫趨勢，仍難改中國股匯低氣壓局面，滬綜指全

周累跌０﹒６１％，屬連續第五個星期下跌，累計跌幅達３﹒８％。



＊海通證券國泰君安傳合併，盤中澄清股價仍飆＊



券商ＡＨ板塊今日午後異動拉漲，為今日維穩主力軍，其中海通證券（０６８３７）和國泰

君安（０２６１１）再度翻炒合併傳聞，但內媒盤中引述內部人士回應稱消息不屬實，然而股民

懶理先炒為敬，海通證券全日漲５﹒６％，報３﹒９９元，國泰君安升４﹒５％，報８﹒１２元

。

其他券商股方面，東方證券（０３９５８）升４﹒２％，中國銀河（０６８８１）升

３﹒４％，中金（０３９０８）升２﹒５％，國聯證券（０１４５６）、招商證券

（０６０９９）升２﹒２％。

龍頭券商合併成巨無霸，是內地財經界每隔幾個月就會翻炒一次的傳聞，然而至今都沒有成

事，淪為股民的一廂情願。為甚麼業界合併困難重重，最關鍵一點是兩家券商各有各的管理層、

經營模式和人才團隊，在合併之後兩邊團隊存在互相「打架」的可能，所以券商合併往往是在其

中一方的實控人有意退出的情況才能成事；另一點是券商業務同質化比較嚴重，兩邊即使合併了

，也不一定能出現「１＋１＞２」的效應，所以券商出現併購潮的可能性並不大。



＊遊戲表現超預期，Ｂ站連升兩日＊



嗶哩嗶哩（０９６２６）代理發行的手遊《三國：謀定天下》昨日起公測，隨即登上多個熱

門排行榜，包括蘋果中國地區Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ免費ｉＰｈｏｎｅ遊戲排行榜第二名、暢銷榜

第四、ｉＰａｄ免費遊戲中位列第十一，更獲得近３０００個用戶打出４﹒５分的評分。

摩根大通上月表示，該遊戲是嗶哩嗶哩股票的關鍵催化劑，預計該遊戲今明兩年將分別產生

９億和１４億元人民幣的收入。

摩根士丹利指出，《三國：謀定天下》首日表現超出預期，該遊戲的商業化程度較低、玩法

簡化及英雄系統具創意，再加上遊戲行業近年來一直缺乏一款優秀ＳＬＧ（策略類遊戲）新作，

預期將推動該遊戲的表現，嗶哩嗶哩首年收入料達１０億元人民幣。

富瑞也發表研究報告，認為《三國：謀定天下》如果能在未來幾月維持火熱勢頭，嗶哩嗶哩

首月遊戲收入或超出預期的年化總收入１５億元。對其重申「買入」評級。該行又指，開發商在

ＳＬＧ遊戲擁有紮實的研發能力，相信嗶哩嗶哩遊戲生命周期的可持續性，是集團尋求長期營運

的關鍵。

嗶哩嗶哩股價連升２日，今日一度漲４﹒５％，惟午後走弱，全日升幅收窄至０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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