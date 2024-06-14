《中國要聞》全國逾３０地出台育兒補貼政策，專家指補貼力度不足

《經濟通通訊社１４日專訊》安徽省合肥市日前宣布，今年１月１日起，將對生育二孩、三

孩家庭分別給予２０００元（人民幣．下同）和５０００元一次性補貼。

至此，全國已有超３０個地區相繼推出育兒補貼政策，各地補貼金額各異，政策落地步伐不

一。例如，三孩家庭可獲得的補貼金額從最低的３０００元，到最高的６萬元不等。

育媧人口智庫高級研究員黃文政指出，目前國內育兒補貼政策力度還太小，主要體現在補貼

時間短、補貼金額少兩方面。他表示，育兒補貼雖然能在一定程度上激勵生育，但由於補貼力度

太小，其效果有限，遠不足以改變整體的生育趨勢。現金補貼對低收入家庭更有效，但對於高收

入家庭，可能需要採取更多元化的激勵措施，如減稅、提供托育服務等。

黃文政認為，改善育兒補貼政策的關鍵，是該項政策由中央政府負責。一是因為地方政府財

力有限，缺乏提供育兒補貼的財力和意願；二是因為人口是流動的，地方政府並不一定是出生率

提高的受益者。但無論流動到哪裏，都是為中國的整體經濟發展做貢獻；三是中央政府擁有更多

政策工具和手段，如發行長期國債或信用擴張等方式，來支持育兒補貼政策的實施。（ｌｃ）

