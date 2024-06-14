【歐盟加稅】中國醞釀反制，或提高歐盟大排量汽車及白蘭地關稅

《經濟通通訊社１４日專訊》歐盟委員會下月初將對自中國進口的電動車額外徵收最多

３８﹒１％臨時性關稅。據央視微信公眾號「玉淵潭天」發文稱，中國正醞釀反制行動，可能提

高從歐盟入口的大排量汽油車及白蘭地等產品的進口關稅。

據了解，對於歐盟擬實施加徵臨時關稅措施，中國業界非常不滿，強烈呼籲相關部門採取對

歐反制措施。業內人士透露，中方內部正在推動提高大排量汽油車進口暫定關稅的相關程序。

除此之外，今年初商務部發布公告，對原產於歐盟的進口白蘭地進行反傾銷立案調查，該案

初步裁決結果預計將於８月底前公布。

另外，中國業界早前申請政府對歐盟乳制品和豬肉展開反補貼反傾銷調查。中國商務部新聞

發言人何亞東１３日回應，根據中國相關法律法規和世貿組織規則，中國國內產業有權提起調查

申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。對於國內產業提起的申請，調查機關將依法進行

審查。

針對歐盟額外徵關稅，外交部、國家發展改革委、商務部均表示，中方將密切關注歐方後續

進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。（ｒｙ）

