【大國博弈】英國制裁５家涉俄中國實體，華使館提嚴正交涉

《經濟通通訊社１４日專訊》英國政府周四（１３日）以「打擊普京的戰爭機器」為由，將

對多國實施５０項新制裁，其中包括５間中國實體。中國駐英國大使館表明，英方制裁中國實體

是沒有國際法依據的單邊主義行徑，中方堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

據外電報道，英國政府新一輪制裁首次針對俄羅斯總統普京的影子艦隊，稱其涉嫌參與規避

針對俄羅斯石油貿易的制裁，還針對向俄方提供彈藥、機器工具、微電子和後勤服務的供應商進

行制裁。今次被列黑名單的中國實體為：安徽新諾精工股份有限公司、衡水元展貿易有限公司、

衡水和碩纖維素有限公司、武漢同昇科技有限公司、恒邦微電子有限公司。



＊中方促英方立即糾正錯誤，否則堅決回擊＊



中國駐英國大使館發言人指出，在烏克蘭問題上，中國的立場是勸和促談，堅定不移，一以

貫之。為此，中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，強調遵

守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加

大人道主義援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

發言人批評，英國政府罔顧國內國際民意，不斷火上澆油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，

致使和平更加遙遙無期。英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家

企業，這充分暴露了英方的虛偽嘴臉。

中方敦促英國政府立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁。中國政府將採取堅定有力措施維

護中國企業合法權益。正告英方任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。（ｒｙ）

