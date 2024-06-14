【歐盟加稅】彭博：中國僅有限度回擊歐盟徵稅，雙方仍有商討空間

《經濟通通訊社１４日專訊》歐盟宣布將對中國電動汽車徵收臨時性關稅後，《彭博》引述

研究機構預計，中國可能會對歐盟採取有限且有針對性的反擊行動，以避免觸發全面的貿易戰。



＊機構：反制將集中農產品＊



總部在柏林的中國問題研究機構Ｍｅｒｉｃｓ預測，中方反制將主要針對芝士和豬肉等農產

品。另外，歐盟開始對中國產電動車進行反傾銷調查後，中國於今年初已展開對白蘭地等歐洲酒

類產品進行調查。

據悉，中國還會考慮對配備大排量發動機的歐洲進口汽車，上調暫定關稅至最高２５％，但

相信只會影響德國車企在中國銷售的一小部分。

Ｍｅｒｉｃｓ首席分析師岡特指，中國政府不會針對本身仍然需要的歐盟產品出手，包括機

械、高質量工業投入品、化學品和醫療技術產品。



＊學者料中歐仍有談判空間＊



事實上，歐盟關稅措施對中國的影響可能有限，中國汽車製造商即使在實施新關稅後，仍可

能實現盈利；中企亦計劃在歐洲迅速建廠，可以抵銷關稅措施的影響。報道指，中國對歐盟決定

的初步反應，暫時仍限於口頭譴責。

報道又引述北京對外經濟貿易大學中國ＷＴＯ研究院院長屠新泉說，中歐仍有談判空間，即

使在徵收關稅之後，仍有可能協調立場。有知情人士表示，在歐盟作出決定前，北京曾私下警告

歐盟或針對航空和農業等行業徵收關稅。法國外貿銀行首席亞太經濟學家艾西亞認為，中方不會

馬上報復，但最終他們會找到辦法。（ｒｙ）

