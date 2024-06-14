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AH股新聞

14/06/2024 15:37

《中國要聞》李強同新西蘭工商界代表座談，冀企業家搶抓發展機遇

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《新華社》報道，國務院總理李強當地時間１４日下午在奧
克蘭同新西蘭工商界代表座談。奧克蘭商會、新中貿易協會、新西蘭航空公司等約２０家新西蘭
商會和企業負責人出席。
　　李強在聽取新工商界代表發言後表示，中新經貿合作要繼續保持領跑態勢，兩國企業家要繼
續弘揚爭先精神，在順勢中求勝勢，在開放中抓機遇，在創新中促領先，努力做大蛋糕、實現共
贏。
　
＊中國消費、產業、貿易升級，帶來需求及商機＊
　
　　李強指出，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，經濟結構等方面的提質升級將為全
球發展帶來新的機遇。一是消費升級將釋放新的市場需求，對諸如新西蘭乳制品、牛羊肉、保健
品需求會愈來愈多。二是產業升級將開辟新的合作領域，新能源、信息技術、生物醫藥等新興產
業將湧現更多商機。三是貿易升級將帶來新的增長空間，服務貿易、跨境電商等合作潛力將加快
釋放。
　　李強表示，期待新西蘭企業家把握大勢、搶抓機遇，中國開放的大門將始終向新西蘭等各國
企業敞開，我們將進一步擴大市場准入，為外資企業在華投資興業提供更多支持和便利。
　　與會新西蘭代表表示，中國的發展為新西蘭企業提供了廣闊市場和巨大機遇。新西蘭工商界
支持新中關係發展，願同中國深化合作，實現互利共贏。（ｒｙ）

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