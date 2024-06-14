《大灣區》深圳鼓勵虛擬電廠關鍵設備量產，最高支持１５００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》深圳市發改委發布《深圳市支持虛擬電廠加快發展的若干措施

》。其中提出，鼓勵虛擬電廠關鍵設備規模化量產。對於Ｖ２Ｇ充電樁、分布式資源智能控制終

端、分布式資源協同運行管理軟件、計量通信芯片模組、計算芯片等虛擬電廠關鍵核心設備產業

化項目，經評審後給予單個項目最高不超過１５００萬元（人民幣．下同）支持。

支持虛擬電廠關鍵技術研發。針對基於先進感知、計量、定位的智能控制終端，基於通用大

模型的負荷功率預測，面向資源聚合商的規模化分布式資源實時感知與協同調控系統等重點研發

方向支持建設一批市級重點實驗室、企業技術中心、工程研究中心，經評審後給予單個項目最高

不超過１０００萬元支持。

提升充電設施智能有序充電能力。新建充電基礎設施應具備有序充電能力，符合相關地方標

準。加快直流公共快充站升級改造，提升快充樁功率調節能力，經評審後對存量直流公共快充站

智能化改造部分給予單個企業最高不超過５００萬元支持。

提升車網雙向互動能力，扶持一批車網雙向互動典型示範項目。針對公交、物流、環衛、港口

拖車等典型車型，面向工業園區、社會停車場等停充一體場景，加大車網互動示範應用和持續升

級，推動該市超充、快充以及交流充電設施等全部實現車網互動功能，經評審後對於具備Ｖ２Ｇ

功能的充電設施給予單個企業最高不超過５００萬元支持。（ｃｔ）

