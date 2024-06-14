【數據解讀】４月Ｍ１負增，人行媒體：缺居民活期存款是波動因素

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行早前公布，４月末，狹義貨幣（Ｍ１）餘額

６６﹒０１萬億元（人民幣．下同），同比下降１﹒４％。Ｍ１同比增速已下行超１年，從

２０２２年３季度的６﹒４％下降到２０２４年４月 的－１﹒４％，累計下行７﹒８個百分點

，引發市場關注。如何理解Ｍ１增速？未來Ｍ１回升動力源自何處？人行旗下《金融時報》引述

多位業內專家認為，上半年，在金融業「擠水分」、財政發力較慢等因素綜合影響下，Ｍ１增速

下行，這一現象並非企業預期偏弱單一因素影響。更深層面來看，Ｍ１統計口徑不包含居民活期

存款，使得Ｍ１對企業活期存款變動尤為敏感。往後看，隨著財政支出的發力與房地產政策效果

的顯現，Ｍ１增速有望擺脫負增長，出現反彈。

分析稱，如果將個人活期存款加入到Ｍ１統計當中，則４月末規模為１０４﹒８萬億元，同

比增長了０﹒６％。如果再將支付公司客戶備付金、貨幣基金以及現金類理財產品也納入到Ｍ１

中，則４月末規模為１２９﹒１萬億元，同比增長２﹒６％。整體來看，納入上述三類資金後的

Ｍ１增速雖然也在下行，但整體上波動幅度明顯降低。

展望未來，Ｍ１增速回升的動力可能來自哪裏？平安證券固收首席分析師劉璐認為，歷史上

看，商品房銷售增速和Ｍ１增速有明顯的正相關性，基本邏輯是居民購買商品房的過程中，居民

儲蓄存款直接轉化為企業活期存款，從而帶動Ｍ１增長。此外，地產產業鏈企穩也能帶動上下游

行業的景氣度改善，也能進一步帶動Ｍ１增長。

此外，劉璐表示，根據歷史規律，出口改善階段，企業外匯創收同步改善，換匯以後帶來的

人民幣存款規模上升。去年１０月以來，出口增速回升，銀行代客結售匯差額仍然在回落通道，

二者呈現一定的分化，這一般意味著部分資金推遲結匯，也會拖累Ｍ１表現。未來若中美貨幣政

策收斂以及中國基本面逐步改善以後，企業結售匯回歸常態，也能夠帶動Ｍ１回升。（ｃｔ）

