《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３７％，軍工、白酒領跌

《經濟通通訊社１４日專訊》外圍造好，加上官媒放風下季度降準降息有空間，然而滬深股

市仍缺乏動能，滬綜指守三千關壓力持續，半日在白酒、軍工等板塊帶隊下，半日下跌

０﹒３７％，報３０１７﹒６７點，深成指同跌０﹒３３％，創業板指亦跌０﹒７４％。

兩市半日成交４７４８億元（人民幣．下同），較昨日（１３日）同時段成交增２﹒６％。

值得留意的是，外資此前連續四日循陸股通淨流出Ａ股，累計淨流出規模超過１７８億元。

《上海證券報》今日頭版文章引述分析人士稱，中國貨幣政策操作穩健，兼顧了多目標的平

衡，支持經濟數據穩步修復。預計第三季貨幣政策有望再度發力，降準降息均有空間，貨幣政策

目標與操作或將更加突出「精準有效」。



＊飛天酒價急崩，茅台股票創年半新低＊



「茅台信仰」繼續遭受考驗，飛天茅台散瓶批發參考價一日之間跌價近兩百元，現價每瓶

２２３０元，就算是原箱批發參考價單日亦跌超百元。貴為股王的貴州茅台

（滬：６００５１９）下跌１﹒９％，報１５２５﹒０１元，股價回到一年半新低；其他白酒股

方面，水井坊（滬：６００７７９）挫２﹒８％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌２﹒４％，

今世緣（滬：６０３３６９）跌２﹒３％，古井貢酒（深：０００５９６）跌１﹒９％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒４％。

國際鐵礦砂巨頭淡水河谷ＣＥＯ柏安鐸在一個投資會議上表示，由於房地產市場困境，中國

的鋼鐵需求「肯定已經停滯不前」，但中國整體鋼鐵需求仍處於「相當不錯的水平」，因鋼鐵需

求將從房地產轉向製造業。鋼鐵股今早稍作反彈，山東鋼鐵（滬：６０００２２）漲７％，酒鋼

宏興（滬：６００３０７）升３﹒４％，重慶鋼鐵（滬：６０１００５）、沙鋼股份

（深：００２０７５）升２﹒８％，馬鋼股份（滬：６００８０８）升１％，河鞍鋼股份

（深：０００８９８）揚０﹒９％。（ｅｙ）

