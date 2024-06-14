《Ａ股行情》維穩三千滬指收市倒升０﹒１２％，惟連續第五周下跌

《經濟通通訊社１４日報道》外圍造好，加上官媒放風下季度降準降息有空間，然而滬深股

市仍缺乏動能，滬綜指守三千關壓力持續，在白酒、軍工等板塊帶隊領跌下，午後一度低見

３０１１﹒５８點，刷新兩個月新低，就在此時券商、保險及地產股及時拉抬維穩，滬指跌幅快

速收窄更反覆倒升，全日收升０﹒１２％，報３０３２﹒６３點，深成指升０﹒５％，創業板指

升０﹒７６％。

大市表現反覆帶動交投，兩市全日成交８４８１億元（人民幣．下同），按日增加

１２﹒７％，是５月２０日以來成交新高。

總結全周，外資周一至周四持續流出Ａ股，累計淨流出規模超過１７８億元，兩市整體亦保

持低水平成交，即管美聯儲降息預期有升溫趨勢，仍難改中國股匯低氣壓局面，滬綜指全周累跌

０﹒６１％，屬連續第五個星期下跌，累計跌幅達３﹒８％。

《上海證券報》今日頭版文章引述分析人士稱，中國貨幣政策操作穩健，兼顧了多目標的平

衡，支持經濟數據穩步修復。預計第三季貨幣政策有望再度發力，降準降息均有空間，貨幣政策

目標與操作或將更加突出「精準有效」。



＊三千關前炒作合併傳聞，海通飆近９％＊



券商板塊為今日維穩主力軍，其中海通證券（滬：６００８３７）和國泰君安

（滬：６０１２１１）再度翻炒合併傳聞，但內媒盤中引述內部人士回應稱消息不屬實，然而股

民懶理先炒為敬，海通證券股價全日漲８﹒７％，報８﹒８７元，國泰君安升４﹒８％，報

１４﹒４４元。

其他券商股方面，首創證券（滬：６０１１３６）漲４﹒７％，浙商證券

（滬：６０１８７８）升３﹒６％，國聯證券（滬：６０１４５６）升３﹒３％，中國銀河

（滬：６０１８８１）走高３％，華泰證券（滬：６０１６８８）升２﹒７％，中金公司

（滬：６０１９９５）升２﹒４％，東興證券（滬：６０１１９８）揚２﹒３％。

保險板塊亦領漲，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒８％，新華保險

（滬：６０１３３６）走高２％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒９％，中國平安

（滬：６０１３１８）升１﹒４％。



＊茅台曾刷低位，軍工股全日領跌＊



「茅台信仰」繼續遭受考驗，飛天茅台散瓶批發參考價一日之間跌價近兩百元，現價每瓶

２２３０元，就算是原箱批發參考價單日亦跌超百元。貴為股王的貴州茅台

（滬：６００５１９）盤中曾低見一年半新低，然而午後回穩，股價無升跌收場。

軍工股今日領跌，西測測試（深：３０１３０６）瀉７﹒９％，江航裝備

（滬：６８８５８６）挫４﹒４％，中國重工（滬：６０１９８９）跌４﹒３％，航天環宇

（滬：６８８５２３）跌３﹒９％，中國動力（滬：６００４８２）跌３﹒６％，中國海防

（滬：６００７６４）走低３﹒３％，中國船舶（滬：６００１５０）跌１﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４１﹒５３ ＋０﹒４４

上證綜合指數 ３０３２﹒６３ ＋０﹒１２ ３９６１﹒９５

上證Ａ股指數 ３１７９﹒１６ ＋０﹒１２

深證成份指數 ９２５２﹒２５ ＋０﹒５０ ４５１９﹒００

深圳創業板指數 １７９１﹒３６ ＋０﹒７６

上證Ｂ股指數 ２３７﹒０３ ＋０﹒２２ ０﹒７２

深證Ｂ股指數 １１１６﹒９５ ＋０﹒３２ ０﹒５９

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