《中國要聞》湖北枝江向酒企追收３０年漏稅，強調不存在特殊原因

《經濟通通訊社１４日專訊》國內知名豆奶品牌維維豆奶母企維維股份

（滬：６００３００）昨日（１３日）突發公告，稱收到湖北省枝江市稅務局開發區稅務分局的

納稅通知，被要求代前子公司枝江酒業補繳過去三十年的稅款合共逾８５００萬元（人民幣．下

同）。維維股份現價跌１﹒２％，報２﹒５元。

根據公告指出，枝江市稅務局指控枝江酒業未按規定的申報期限對１９９４年１月１日至

２００９年１０月３１日的消費稅進行納稅申報，當局核定枝江酒業的應納稅費共計

８５００﹒２９萬元。

枝江酒業是湖北省最大的白酒生產企業之一，２０２０年維維股份將其控股權轉讓給江蘇綜

藝，然而根據當時簽訂的協議，如枝江酒業發生未繳或者少繳稅款的情況，須由維維股份負責補

繳前述稅款。維維股份在公告中表示，根據協議，公司將直接在枝江酒業欠付公司的１﹒２３億

元款項中予以抵扣。

相比維維股份和枝江酒業之間的金錢糾葛，公眾更關心的是枝江市稅務局的查稅行為，甚至

有人批評當局為了填補財政收入「倒查３０年」。湖北宜昌當地有關部門對內媒表示，本次事件

是因為審計部門發現枝江酒業前期有稅款欠繳，稅務部門按照程序正常追繳，當中沒有任何特殊

的原因和背景，不存在「倒查３０年」，希望公眾不要誤讀。（ｅｙ）

