《神州基金》三款退休基金接連清盤，網民嘲人未退休基金先解散

《經濟通通訊社１４日專訊》內地資本市場表現不景，引發公募基金排隊清盤潮，就算是定

位長期投資的養老基金亦難逃一劫。近日內地有三款退休目標基金接連發布清盤報告，引發外界

關注，但事實上從２０２３年至今已經有１０款同類基金清盤，網民嘆投資人還未退休，退休基

金卻率先清盤。

申請清盤的退休目標基金分別為平安養老目標日期２０４５五年持有ＦＯＦ、中信保誠養老

目標２０３５三年持有ＦＯＦ，及鵬華長樂穩健養老目標一年ＦＯＦ，這些基金名稱提到的年份

是指投資人的目標退休年齡，比如「２０４５」意味著基金投資人預期還有差不多２０年才退休

。

上述３隻基金均為發起式基金，基金條款均提到，基金若在合約生效３年後資產淨值低於２

億元（人民幣．下同），合約將會自動終止。以平安養老目標日期２０４５五年持有ＦＯＦ為例

，截至今年一季度總規模仍只有３８６５萬元，距離２億元的目標仍相去甚遠，觸發自動清盤。

中信保誠養老２０３５三年持有ＦＯＦ同樣因沒有通過「三年大考」，所以要清盤。

退休基金本應遵循長期價值投資原則，採取避險保本的策略，然而平安養老目標日期

２０４５五年持有ＦＯＦ成立三年來虧損率高達１７﹒８７％，單是今年便虧損１０％，在同類

基金中排名包尾，而且該基金在３年內更換了４位基金經理，難免讓投資人心灰意冷。值得留意

的是，平安這款退休基金所有從業人員共持有該基金逾１５２８萬份，加上平安基金亦持有的

１０００萬份，在所有投資人中佔比超過五成。

至於鵬華長樂穩健養老ＦＯＦ此前已經通過「三年大考」，但該基金因連續６０個工作日基

金資產淨值低於５０００萬元，觸發了基金合同約定的終止條款，但實際上該基金今年以來收益

率４﹒１４％，表現其實還不錯。（ｅｙ）

