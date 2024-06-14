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AH股新聞

14/06/2024 10:11

【歐盟加稅】特斯拉：中國生產Ｍｏｄｅｌ　３自７月起在歐洲提價

　　《經濟通通訊社１４日專訊》特斯拉周四（１３日）在其歐洲官方網站上宣布，將自今年７
月１日起對在中國生產並於歐盟銷售的Ｍｏｄｅｌ　３提高售價，以應對歐盟向中國進口汽車加
徵關稅的措施。內媒《中國基金報》向特斯拉中國方面確認了此事，並提到加價幅度尚未最終確
定，而Ｍｏｄｅｌ　Ｙ因在德國柏林生產，不受影響。
　　根據歐盟委員會１２日的公布，其擬對比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利
汽車（００１７５）和上汽集團（滬：６００１０４）分別加徵１７﹒４％、２０％和
３８﹒１％的臨時關稅，對其他中國汽車製造商將加徵２１％的關稅。特斯拉也在加徵關稅名單
之中，但歐盟方面稱，進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。歐盟方面並提到，如無法
與中方達成解決方案，上述臨時關稅將於７月４日左右實施，並在四個月後可能轉變為最終關稅
措施。
　　目前特斯拉德國官網在售的Ｍｏｄｅｌ　３後輪驅動版售價為４０９９０歐元（折合約
３２﹒１萬元人民幣），長續航版本為４９９９０歐元（折合約３９﹒２萬元人民幣），全輪驅
動性能版為５６９９０歐元（折合約４４﹒７萬元人民幣）。而目前內地在售的特斯拉
Ｍｏｄｅｌ　３價格介乎人民幣２３﹒１９萬元至３３﹒５９萬元。（ｓｌ）

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