《華為動向》網傳農產品抵貨款成中國最大牛肉進口商，華為：造謠

《經濟通通訊社１４日專訊》華為官方微博「菊廠阿華」今日發文澄清，網傳「華為是國內

最大的牛肉進口商」純屬造謠，由此關聯肉價波動、國際局勢等，更屬無稽之談，請勿傳勿信。

近日內地互聯網瘋傳，官方統計顯示，今年前４月中國進口牛肉９９﹒５６萬噸，較去年同

期增加２２％，但其中華為進口量達６６萬噸，佔總進口量的６６％，而由於進口量激增，中國

牛肉價格崩跌，創五年新低。消息瞬即引起大量網民熱議，還有網民指出，華為原本只服務內部

員工的莫塞爾商城，不僅賣牛肉，還賣葡萄酒及許多農產品，而且所有華為商城都開通了美食分

類，其中牛肉和葡萄酒是「標配」。

有網民甚至詳細「分析」華為成為內地最大牛肉進口商的「成因」，言之鑿鑿稱是「

２０２２年美國升息後，很多中小國家嚴重缺少美元外匯，也沒有人民幣，只能用自己國家的貨

幣支付給華為。為了避免匯率損失，華為就拿這些貨幣在當地購入大量農產品後運回中國銷售，

其中牛肉的主要來源是阿根廷」。該網民又指，相關農產品「絕大部分賣給批發商，同時少量留

在自己的商城販售……之所以重點販售阿根廷的牛肉，是因為阿根廷拿來抵帳的牛肉最多，而牛

肉在中國的銷路很好，不用擔心賣不出去」，但「沒想到幹著幹著，就把自己幹成中國最大的牛

肉進口商了」。（ｓｌ）

