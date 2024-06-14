《行業數據》中汽協：５月新能源車銷量同比增３３％，出口降９％

《經濟通通訊社１４日專訊》中汽協最新數據顯示，２０２４年５月汽車產量為２３７﹒２
萬輛，同比增長１﹒７％，銷量為２４１﹒７萬輛，同比增長１﹒５％。其中，新能源汽車產、
銷分別完成９４萬輛和９５﹒５萬輛，同比分別增長３１﹒９％和３３﹒３％，市場佔有率達到
３９﹒５％。
１－５月，汽車產、銷分別完成１１３８﹒４萬輛和１１４９﹒６萬輛，同比分別增長
６﹒５％和８﹒３％，產、銷增速較１－４月分別收窄１﹒３個和２個百分點。其中，新能源汽
車產、銷分別完成３９２﹒６萬輛和３８９﹒５萬輛，同比分別增長３０﹒７％和３２﹒５％，
市場佔有率達３３﹒９％。
＊５月汽車國內銷量環比增４﹒３％，出口降４﹒４％＊
５月，汽車國內銷量１９３﹒６萬輛，環比增長４﹒３％，同比下降２﹒９％；汽車出口
４８﹒１萬輛，環比下降４﹒４％，同比增長２３﹒９％。其中，新能源汽車國內銷量８５﹒６
萬輛，環比增長１６﹒３％，同比增長４０﹒８％；新能源汽車出口９﹒９萬輛，環比下降
１３﹒３％，同比下降９％。
１－５月，汽車國內銷量９１８﹒７萬輛，同比增長３﹒７％；汽車出口２３０﹒８萬輛，
同比增長３１﹒３％。其中，新能源汽車國內銷量３３７﹒６萬輛，同比增長３５﹒９％；新能
源汽車出口５１﹒９萬輛，同比增長１３﹒７％。（ｓｌ）
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