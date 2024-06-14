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AH股新聞

14/06/2024 17:07

【聚焦數據】５月Ｍ２增７％增速新低，Ｍ１跌４﹒２％創最大降幅

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，截至５月底，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
３０１﹒８５萬億元（人民幣．下同），同比增長７％，其同比增速續創有數據來新低，低於市
場預期的增長７﹒２％；同期狹義貨幣（Ｍ１）餘額６４﹒６８萬億元，同比下降４﹒２％，同
比降幅創有數據以來最大；流通中貨幣（Ｍ０）餘額１１﹒７１萬億元，同比增長１１﹒７％。
前五個月淨投放現金３６１８億元。
　　此前有內媒引述經濟學家意見認為，受到當局禁止「手工補息」和規範企業「低貸高存」空
轉套利的影響，預計５月Ｍ２同比增速將繼續明顯同比下降。
　　人民銀行主管媒體《金融時報》今日在５月數據公布前發文「如何理解Ｍ１增速？」，文中
指，４月末，Ｍ１餘額６６﹒０１萬億元，同比下降１﹒４％，引發市場關注。文中引述多位業
內專家認為，上半年，在金融業「擠水分」、財政發力較慢等因素綜合影響下，Ｍ１增速下行，
這一現象並非企業預期偏弱單一因素影響。更深層面來看，Ｍ１統計口徑不包含居民活期存款，
使得Ｍ１對企業活期存款變動尤為敏感。往後看，隨著財政支出的發力與房地產政策效果的顯現
，Ｍ１增速有望擺脫負增長，出現反彈。（ｅｙ）
　

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