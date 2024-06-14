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AH股新聞

14/06/2024 17:10

【聚焦數據】５月新增人民幣貸款９５００億元，遠低預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，５月末人民幣貸款餘額２４８﹒７３萬億元（
人民幣．下同），同比增長９﹒３％，增速低於市場預期的９﹒５％。按上月公布的４月末人民
幣貸款餘額２４７﹒７８萬億元計算，５月新增人民幣貸款約９５００億元，低於市場預期的
１２５５０億元。
　　前五個月人民幣貸款增加１１﹒１４萬億元。分部門看，住戶貸款增加８８９１億元，其中
，短期貸款增加２９３億元，中長期貸款增加８５９８億元；企（事）業單位貸款增加９﹒３７
萬億元，其中，短期貸款增加２﹒４４萬億元，中長期貸款增加７﹒１１萬億元，票據融資減少
３０４７億元；非銀行業金融機構貸款增加５３０６億元。
　　５月末，本外幣貸款餘額２５３﹒３１萬億元，同比長８﹒９％。
　　５月末，外幣貸款餘額６４４２億美元，同比下降１０﹒７％。前五個月外幣貸款減少
１２２億美元。
　
＊前五個月人民幣存款增加９萬億元＊
　
　　存款方面，前五個月人民幣存款增加９萬億元。其中，住戶存款增加７﹒１３萬億元，非金
融企業存款減少２﹒４５萬億元，財政性存款增加５７５９億元，非銀行業金融機構存款增加
２﹒３９萬億元。
　　５月末，本外幣存款餘額２９９﹒１８萬億元，同比增長６﹒５％。月末人民幣存款餘額
２９３﹒２６萬億元，同比增長６﹒７％。
　　５月末，外幣存款餘額８３２３億美元，同比下降２﹒３％。前五個月外幣存款增加３４４
億美元。（ｓｌ）
　

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