【聚焦數據】５月新增人民幣貸款９５００億元，遠低預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，５月末人民幣貸款餘額２４８﹒７３萬億元（

人民幣．下同），同比增長９﹒３％，增速低於市場預期的９﹒５％。按上月公布的４月末人民

幣貸款餘額２４７﹒７８萬億元計算，５月新增人民幣貸款約９５００億元，低於市場預期的

１２５５０億元。

前五個月人民幣貸款增加１１﹒１４萬億元。分部門看，住戶貸款增加８８９１億元，其中

，短期貸款增加２９３億元，中長期貸款增加８５９８億元；企（事）業單位貸款增加９﹒３７

萬億元，其中，短期貸款增加２﹒４４萬億元，中長期貸款增加７﹒１１萬億元，票據融資減少

３０４７億元；非銀行業金融機構貸款增加５３０６億元。

５月末，本外幣貸款餘額２５３﹒３１萬億元，同比長８﹒９％。

５月末，外幣貸款餘額６４４２億美元，同比下降１０﹒７％。前五個月外幣貸款減少

１２２億美元。



＊前五個月人民幣存款增加９萬億元＊



存款方面，前五個月人民幣存款增加９萬億元。其中，住戶存款增加７﹒１３萬億元，非金

融企業存款減少２﹒４５萬億元，財政性存款增加５７５９億元，非銀行業金融機構存款增加

２﹒３９萬億元。

５月末，本外幣存款餘額２９９﹒１８萬億元，同比增長６﹒５％。月末人民幣存款餘額

２９３﹒２６萬億元，同比增長６﹒７％。

５月末，外幣存款餘額８３２３億美元，同比下降２﹒３％。前五個月外幣存款增加３４４

億美元。（ｓｌ）



