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AH股新聞

14/06/2024 17:46

《中國要聞》工信部等成立基金，吸引全國人才參與大飛機基礎研究

　　《經濟通通訊社１４日專訊》工業和信息化部宣布，工信部和國家自然科學基金委員會今日
簽署合作協議，共同出資設立大飛機基礎研究聯合基金。
　　據介紹，大飛機基礎研究聯合基金將聚焦大飛機領域國家重大戰略需求，圍繞大飛機長期面
臨的安全可靠、綠色環保、智能高效、經濟便捷等發展需要，支撐開展基礎性、前瞻性和創新性
研究。
　　工信部黨組書記、部長金壯龍表示，加強基礎研究是支撐中國大飛機長遠發展的重要舉措，
要聚焦關鍵核心技術，扎實推進基礎研究，為大飛機產業高質量發展奠定堅實基礎。他強調，要
凝練一批基礎研究關鍵科學問題，吸引匯聚全國優秀人才參與攻關；要打通從基礎理論到技術驗
證、再到產品應用的產業科技鏈條，夯實大飛機長遠發展基礎；要加強大飛機人才隊伍建設，發
掘和培育一批大飛機領域基礎和創新拔尖人才，不斷壯大大飛機人才隊伍。
　　國家自然科學基金委員會黨組書記、主任竇賢康稱，將以大飛機基礎研究聯合基金為科技創
新「策源」點，廣泛吸引和調動全社會科技資源和創新人才共同參與研究，推動構建中國高水平
的大飛機自主創新體系。（ｓｌ）

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