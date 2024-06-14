【俄烏開戰】外交部：在端士和會問題上，中方立場公平公正公開

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述１０名外交官指出，中國將不會參加本周末在

瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，並一直在遊說各國政府支持自己的「替代計劃」。其中一名外交官

宣稱，北京方面的行動是對瑞士和會的「微妙抵制」。



＊外交部：中巴「六點共識」獲逾百國家積極回應



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方歡迎和支持一切有利於實現和平的

努力，在瑞士和會問題上的立場公平、公正、公開，中方也一直就辦會問題，同包括瑞士、烏克

蘭在內的有關各方保持密切溝通，鼓勵會議邀請各方平等參與、公平討論所有方案。林劍又強調

，中國和巴西關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，已經得到超過１００個國家的積極

回應，反映了國際社會普遍期待，是當今世界最大公約數，中方歡迎更多國家支持並加入「六點

共識」。

「六點共識」是中國外長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林於５月２３日在北京達成，為

俄烏戰爭持續兩年多來，中國首次與他國簽署關於這場戰爭的聯合聲明。「六點共識」內容包括

呼籲有關各方遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則為局勢降溫；支持適時召開

俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會；加大對相關地區人道

主義援助，防止出現更大規模的人道主義危機；反對使用大規模殺傷性武器，特別是核武器和生

化武器；反對攻擊核電站等和平核設施，堅決避免出現人為核事故；反對割裂世界，制造封閉的

政治或經濟集團。

此前《路透》曾引述消息人士指，中國不參加瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，是因為俄羅斯沒

有受到邀請；中方認為會議應得到俄羅斯和烏克蘭雙方的承認，各方應平等參與，並應公平討論

所有提議。（ｓｌ）

